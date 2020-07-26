Путин поблагодарил Шойгу за организацию парада в честь Дня ВМФ

«Хочу поблагодарить вас, руководство Министерства обороны, командование Военно-морского флота за подготовку и проведение главного военно-морского парада в Петербурге и военно-морских парадов в других городах», — заявил глава государства. Также президент попросил передать благодарность всему личному составу.

Президент России Владимир Путин поблагодарил министра обороны Сергея Шойгу за проведение парада в честь дня Военно-Морского Флота. Рабочая встреча прошла на борту самолета, по дороге из Петербурга, сообщает сайт Кремля 26 июля.

В ходе рабочей встречи Путин и Шойгу также обсудили выполнение государственной программы вооружения, программу модернизации военно-промышленного комплекса и затронули вопросы формирования бюджета.

26 июля в Петербурге состоялся главный парад в честь дня Военно-Морского Флота. В нем приняли участие 46 кораблей, включая катера и подводные лодки. Парады прошли и в других городах России, в том числе в Балтийске, Владивостоке, Каспийске и Севастополе.

В Петербурге призывы властей ограничиться телевизионным эфиром не убедили петербуржцев и гостей города. Невские набережные оказались забиты желающими лично посмотреть парад ко Дню флота.

Самолеты из Пулково вылетали с трехчасовой задержкой. Пассажиры заподозрили в накладке «борт номер один», хотя в пресс-службе воздушной гавани сообщили, что дело в сообщениях о минировании.