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26.07.2020 18:58
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Путин поблагодарил Шойгу за организацию парада в честь Дня ВМФ

Президент России Владимир Путин поблагодарил министра обороны Сергея Шойгу за проведение парада в честь дня Военно-Морского Флота. Рабочая встреча прошла на борту самолета, по дороге из Петербурга, сообщает сайт Кремля 26 июля.

«Хочу поблагодарить вас, руководство Министерства обороны, командование Военно-морского флота за подготовку и проведение главного военно-морского парада в Петербурге и военно-морских парадов в других городах», — заявил глава государства. Также президент попросил передать благодарность всему личному составу.

В ходе рабочей встречи Путин и Шойгу также обсудили выполнение государственной программы вооружения, программу модернизации военно-промышленного комплекса и затронули вопросы формирования бюджета.

26 июля в Петербурге состоялся главный парад в честь дня Военно-Морского Флота. В нем приняли участие 46 кораблей, включая катера и подводные лодки. Парады прошли и в других городах России, в том числе в Балтийске, Владивостоке, Каспийске и Севастополе.

В Петербурге призывы властей ограничиться телевизионным эфиром не убедили петербуржцев и гостей города. Невские набережные оказались забиты желающими лично посмотреть парад ко Дню флота.

Самолеты из Пулково вылетали с трехчасовой задержкой. Пассажиры заподозрили в накладке «борт номер один», хотя в пресс-службе воздушной гавани сообщили, что дело в сообщениях о минировании.

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Комментарии (6)

260571091
поблагодарил преемника :-)
VATNIK_PATRIOT
Обама всегда видели с женой и детьми.
Трамп тоже с женой.
А Путин постоянно с Шойгу.)
Хорошо хоть в Европе и США люди понимающие. Но все равно немного стыдно.
Чёрт Опасный
"Кстати говоря, я так же летел в самолете, читал, я люблю, Вы знаете, почитывать историческую литературу. Мне попалась статья о главном военно-морском параде, который проводился в дореволюционной России на рейде Кронштадта. Я Вам прямо с борта позвонил. И после этого началась подготовка Главного военно-морского парада в Петербурге и других акваториях. "

Вот оно чо...
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