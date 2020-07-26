Петербуржцы не поняли, зачем в Комарово косят подложку в сосновом лесу

Усилия газонокосильщиков попали в камеру телефона гуляющих по улочкам поселка Комарово в Курортном районе Петербурга. Редкие клочки невысокой травы под плотным строем сосен безжалостно удалялись и очевидных объяснений тому, зачем это делать, не находится.

Видеозапись из Комарово была опубликована в группе «Деревья Петербурга» 26 июля. На кадрах видно двух газонокосильщиков, которые работают рядом с благоустроенной площадкой на пересечении Школьной и Озерной улиц. В этой части поселка достаточно густой сосновый лес и земля под ним практически сплошняком покрыта иголками, так что ничего, кроме черники и мха, там особо и не растет. Тем не менее, косильщики обнаружили клочки травы и направили на них триммер, поднимая в воздух пыль. Пользователи задаются вопросом о том, зачем вообще косить хоть что-то в лесу.

Собеседники в Курортном районе отметили, что покос на этой территории входит в зону ответственности муниципалов и недовольство жителей или гуляющих для них уже привычно. Но вставать на сторону возмущенных местной администрации якобы не с руки, потому что все газоны, как бы они не выглядели, должны быть подстрижены, иначе приедет инспекция и найдет, за что оштрафовать.

С тем же вопросом о целесообразности «Фонтанка» обратилась к представителям поселка Комарово через паблик в соцсетях, где, как написано, «обсуждаются повседневные проблемы» и через который можно обратиться к депутатам. «Комарово, по сути является поселком дачного типа. Но находится в черте города. Соответственно на него распространяются нормативы содержания такие же, как в городе. Вместе с тем, среди жителей поселка отсутствует однообразное представление о содержании прилегающих к дороге территорий. Одни требуют покоса газонов, другие требуют естественную растительность. И те и другие жалуются на содержание в разные инстанции. Так как газон по техрегламентам необходимо поддерживать в скошенном виде, то администрация требует от подрядной организации содержать газоны в соответствии этих регламентов», - ответили в паблике поселка.