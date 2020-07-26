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26.07.2020 18:47
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Петербуржцы не поняли, зачем в Комарово косят подложку в сосновом лесу

Усилия газонокосильщиков попали в камеру телефона гуляющих по улочкам поселка Комарово в Курортном районе Петербурга. Редкие клочки невысокой травы под плотным строем сосен безжалостно удалялись и очевидных объяснений тому, зачем это делать, не находится.

Видеозапись из Комарово была опубликована в группе «Деревья Петербурга» 26 июля. На кадрах видно двух газонокосильщиков, которые работают рядом с благоустроенной площадкой на пересечении Школьной и Озерной улиц. В этой части поселка достаточно густой сосновый лес и земля под ним практически сплошняком покрыта иголками, так что ничего, кроме черники и мха, там особо и не растет. Тем не менее, косильщики обнаружили клочки травы и направили на них триммер, поднимая в воздух пыль. Пользователи задаются вопросом о том, зачем вообще косить хоть что-то в лесу.

Собеседники в Курортном районе отметили, что покос на этой территории входит в зону ответственности муниципалов и недовольство жителей или гуляющих для них уже привычно. Но вставать на сторону возмущенных местной администрации якобы не с руки, потому что все газоны, как бы они не выглядели, должны быть подстрижены, иначе приедет инспекция и найдет, за что оштрафовать.

С тем же вопросом о целесообразности «Фонтанка» обратилась к представителям поселка Комарово через паблик в соцсетях, где, как написано, «обсуждаются повседневные проблемы» и через который можно обратиться к депутатам.

«Комарово, по сути является поселком дачного типа. Но находится в черте города. Соответственно на него распространяются нормативы содержания такие же, как в городе. Вместе с тем, среди жителей поселка отсутствует однообразное представление о содержании прилегающих к дороге территорий. Одни требуют покоса газонов, другие требуют естественную растительность. И те и другие жалуются на содержание в разные инстанции. Так как газон по техрегламентам необходимо поддерживать в скошенном виде, то администрация требует от подрядной организации содержать газоны в соответствии этих регламентов», - ответили в паблике поселка.

Последнее время горожане, а еще острей вопрос стоит в Москве (там переживающих объединяет паблик в Facebook «За траву»), стали чаще обсуждать вред от подобного сплошного выкашивания. Враг номер один в этом деле — сам триммер. Во-первых, звук, а во-вторых, такая косилка может оставить от газона голую землю, выкосив его с корнем.

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Комментарии (6)

alexpv
Путинская бюрократия даёт стократную фору Брежневской.
Но со здравым смыслом даже в те годы дружили лучше.
260843741
Вот пусть берут свои косилки и косят борщевик.
PupkinVasya
"как бы они НИ выглядели"
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