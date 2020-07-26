FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +23
71.60р83.10р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
26.07.2020 18:22
9
Печать

Зеленский позвонил Путину, чтобы обсудить прекращение огня в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину, сообщили в Кремле 26 июля.

Главы государств обсудили урегулирование ситуации в Донбассе. В частности, политики позитивно оценили согласование контактной группой дополнительных мер по прекращению огня.

Ранее народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики с 27 июля переходит к полному бессрочному прекращению огня.

Папа Римский Франциск во время традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра поприветствовал прекращение огня в Донбассе.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (9)

260571091
зелей плотно манипулируют из Кремля
260928241
Позвони мне,позвони!
Позвони мне,ради Бога!
Через время протяни
Голос тихий и глубокий.
Brit
Зеленскому надо извиняться перед академиком. А он ерундой занимается.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний