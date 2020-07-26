Зеленский позвонил Путину, чтобы обсудить прекращение огня в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину, сообщили в Кремле 26 июля.
Главы государств обсудили урегулирование ситуации в Донбассе. В частности, политики позитивно оценили согласование контактной группой дополнительных мер по прекращению огня.
Ранее народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики с 27 июля переходит к полному бессрочному прекращению огня.
Папа Римский Франциск во время традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра поприветствовал прекращение огня в Донбассе.