Самолеты из Пулково вылетают с трехчасовой задержкой. В аэропорту винят «минеров», пассажиры винят «борт номер один»

С десяток рейсов из аэропорта Пулково вылетели с 2–4-часовой задержкой, следует из табло воздушной гавани. В основном, речь о бортах, запланированных к отправке с 12.00 до 14.00. Тогда, по данным пресс-службы аэропорта, в Пулково поступило сообщение о заминировании.



Дольше всех пришлось ждать, к примеру, пассажирам «Уральских авиалиний», которые улетели в Калининград в 16.43 вместо 12.45. Клиенты «Победы» отправились в Екатеринбург в 16.30 вместо 12.50. В это же время должен был отправиться в Нарьян-Мар борт Smartavia, но покинул воздушную гавань лишь в 16.43.