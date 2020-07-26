Самолеты из Пулково вылетают с трехчасовой задержкой. В аэропорту винят «минеров», пассажиры винят «борт номер один»
С десяток рейсов из аэропорта Пулково вылетели с 2–4-часовой задержкой, следует из табло воздушной гавани. В основном, речь о бортах, запланированных к отправке с 12.00 до 14.00. Тогда, по данным пресс-службы аэропорта, в Пулково поступило сообщение о заминировании.
Дольше всех пришлось ждать, к примеру, пассажирам «Уральских авиалиний», которые улетели в Калининград в 16.43 вместо 12.45. Клиенты «Победы» отправились в Екатеринбург в 16.30 вместо 12.50. В это же время должен был отправиться в Нарьян-Мар борт Smartavia, но покинул воздушную гавань лишь в 16.43.
По словам пассажиров, им пришлось вернуться в аэропорт на повторный досмотр. Некоторым пришлось просидеть в самолете несколько часов. «Около 13 часов капитан объявил, что задержка на неопределённое время связана с организацией отправки высших должностных лиц», — рассказала пассажир рейса в Екатеринбург Елена. Спустя два часа ожидания предложили подождать еще и лишь в 15.10 вывели в автобус. «Люди голодные, злые и главное, в полной неопределенности», — сообщила она. «Борт номер один» заподозрил в задержке и пассажир рейса в Симферополь.
Напомним, сегодня президент России Владимир Путин принял участие в праздновании дня Военно-Морского Флота. Глава государства обошел на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде. На борту вместе с верховным главнокомандующим находился министр обороны Сергей Шойгу.
Но в пресс-службе управляющей аэропортом компании «Воздушные ворота Северной столицы» опровергли связь задержки вылетов с обслуживанием первых лиц государства. Единственная причина — необходимость проверок судов из-за сообщений о заминировании, подчеркнули в ВВСС.