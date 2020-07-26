В Белоруссии ряд банков сообщили о техпроблемах и перебоях с картами

Несколько банков в Белоруссии – "БелВЭБ", "Идея Банк", "Технобанк" и "РРБ-Банк" - сообщили в воскресенье о технических проблемах и перебоях в работе с банковскими картами.

В частности, как отмечается в сообщении на сайте "дочки" российского ВЭБа, банка "БелВЭБ", по техническим причинам наблюдаются перебои в работе банковских карт, а также систем дистанционного банковского обслуживания. Кроме того, временно приостановлена работа контакт-центра, пишет 26 июля РИА Новости.

"Идея Банк" проинформировал, что по техническим причинам наблюдаются перебои в работе банковских карт, а также систем дистанционного банковского обслуживания. "Процессинговым центром делается все возможное для восстановления работоспособности. О факте восстановления функционала дополнительно проинформируем", - говорится в сообщении на сайте банка.