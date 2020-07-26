В Белоруссии ряд банков сообщили о техпроблемах и перебоях с картами
Несколько банков в Белоруссии – "БелВЭБ", "Идея Банк", "Технобанк" и "РРБ-Банк" - сообщили в воскресенье о технических проблемах и перебоях в работе с банковскими картами.
В частности, как отмечается в сообщении на сайте "дочки" российского ВЭБа, банка "БелВЭБ", по техническим причинам наблюдаются перебои в работе банковских карт, а также систем дистанционного банковского обслуживания. Кроме того, временно приостановлена работа контакт-центра, пишет 26 июля РИА Новости.
"Идея Банк" проинформировал, что по техническим причинам наблюдаются перебои в работе банковских карт, а также систем дистанционного банковского обслуживания. "Процессинговым центром делается все возможное для восстановления работоспособности. О факте восстановления функционала дополнительно проинформируем", - говорится в сообщении на сайте банка.
По данным "Технобанка", в связи с проведением внеплановых технических работ на процессинговом центре операции по картам банка временно не осуществляются.
"РРБ-Банк" со своей стороны сообщил клиентам, что в воскресенье возможны "кратковременные перерывы в прохождении операций с карточками и в доступе пользователей в систему обслуживания банковских карточек".
Между тем в колл-центре "РРБ-Банка" порталу tut.by сообщили, что проблемы вызваны тем, что возникли перебои в работе процессингового центра банка "БелВЭБ", в котором обслуживаются "РРБ-Банк", "Технобанк" и "Идея Банк".