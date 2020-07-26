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26.07.2020 16:16
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На набережной Екатерингофки «Ниссан» столкнулся с машиной ОМОН. Девушка договорилась с бойцами

Авария с участием автомобиля ОМОН и белого «Ниссана» произошла днем 26 июля на набережной в Кировском районе Петербурга. Дорожную полицию решили не звать.

Фото с места аварии на пересечении набережной реки Екатерингофки и Двинской улицы опубликовано в соцсетях. На кадрах видно «Урал» ОМОНа и стоящий неподалеку белый «Ниссан». Бойцы и виновница аварии постояли на мосту, оценивая картину со стороны, и, как оказалось, разошлись полюбовно.

В пресс-службе регионального управления Росгвардии «Фонтанке» сообщили, что служебная машина цела, а «Ниссан» получил незначительные повреждения. «Водитель автомобиля «Ниссан» претензий к водителю автомашины ОМОН не имеет и признал свою вину в ДТП», — добавили в управлении.

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Комментарии (3)

HAXHAX
а есть видео как она с бойцами омОН договаривается ,тут друг спрашивает ... =)))
260928241
ОМОНопротокол.
Чёрт Опасный
Европротокол?))
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