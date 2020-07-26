В Петербург возвращается настоящий салют. Из-за коронавируса город отметил три даты без фейерверка

В честь дня Военно-Морского Флота артиллерийские расчёты Западного военного округа произведут праздничный салют в Санкт-Петербурге и Кронштадте. В этот раз он будет и слышен, и виден.



Как сообщает пресс-служба ЗВО, салют состоится в 22.30 в воскресенье, 26 июля. На Петропавловской крепости дивизион Михайловской военной артиллерийской академии даст 30 салютных залпов, а также запустит в петербургское небо фейерверки. В Кронштадте цвето-звуковое шоу поручено провести московскому дивизиону им. маршала артиллерии Владимира Михалкина. Он осуществит пуск фейерверочных изделий, применив самоходные комбинированные пусковые установки калибра на базе автомобилей «КамАЗ».

