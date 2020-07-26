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26.07.2020 16:00
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В Петербург возвращается настоящий салют. Из-за коронавируса город отметил три даты без фейерверка

В честь дня Военно-Морского Флота артиллерийские расчёты Западного военного округа произведут праздничный салют в Санкт-Петербурге и Кронштадте. В этот раз он будет и слышен, и виден.

Как сообщает пресс-служба ЗВО, салют состоится в 22.30 в воскресенье, 26 июля. На Петропавловской крепости дивизион Михайловской военной артиллерийской академии даст 30 салютных залпов, а также запустит в петербургское небо фейерверки. В Кронштадте цвето-звуковое шоу поручено провести московскому дивизиону им. маршала артиллерии Владимира Михалкина. Он осуществит пуск фейерверочных изделий, применив самоходные комбинированные пусковые установки калибра на базе автомобилей «КамАЗ».

В общей сложности вечернее небо в течение 10 минут украсят 3 тыс. фейерверочных изделий. Будут выпущены фейерверочные изделия более 50 видов, среди них — «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка». Купола разрывов превысят в диаметре 300 метров.

Это первый за время пандемии коронавируса полноценный салют в Петербурге. 9 мая, по настоянию Смольного, зрелищная часть была перенесена в Московский парк Победы. Чтобы избежать массового скопления горожан, место фейерверка держали в тайне, а охраняли его курсанты Михайловской академии в форме ВДВ. День города, 27 мая, а также день Парада Победы 24 июня Петербург отмечал артиллерийским салютом — без фейерверка.

© Фонтанка.Ру

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