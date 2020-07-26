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26.07.2020 15:45
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Кадыров рассказал про реакцию жителей Чечни на санкции США

Жители Чеченской республики считают себя включенными в санкционный список США. Об этом в эфире программы «Вести» 26 июля рассказал глава региона Рамзан Кадыров.

«Те, кто меня видит, говорят мне: «Если ты и твоя семья в списке, то мы тоже в этом списке». Говорят, что чеченцев напугали, Кадырова, никогда в жизни нас невозможно напугать и заставить», — цитирует главу Чечни РИА Новости.

По словам главы Чечни, власти США могут и дальше вводить против него любые ограничительные меры, если у них нет других дел.

В начале недели Госдепартамент внес Кадырова в список лиц, причастных к нарушению прав человека. Под санкции также попали супруга и дочери главы Чечни. В ответ Кадыров ввел санкции против госсекретаря США Майка Помпео и его семьи и отменил приглашение в гости.

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Комментарии (5)

VATNIK_PATRIOT
Мне только что Помпео позвонил. Дрожащим голосом просил поговорить с Кадыровым насчет отмены санкций. Говорит, что у него все средства в "Гудермес-финансе", а дочь собиралась в Урус-Мартановский техникум.
Kamikaze
Не могут отойти от 1994-1996
dragvs
До сих пор бомбит, видимо сильно задело.
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