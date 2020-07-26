Кадыров рассказал про реакцию жителей Чечни на санкции США

Жители Чеченской республики считают себя включенными в санкционный список США. Об этом в эфире программы «Вести» 26 июля рассказал глава региона Рамзан Кадыров.

«Те, кто меня видит, говорят мне: «Если ты и твоя семья в списке, то мы тоже в этом списке». Говорят, что чеченцев напугали, Кадырова, никогда в жизни нас невозможно напугать и заставить», — цитирует главу Чечни РИА Новости.

По словам главы Чечни, власти США могут и дальше вводить против него любые ограничительные меры, если у них нет других дел.