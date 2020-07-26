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26.07.2020 15:28
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В Telegram появились видеозвонки. Пока опция доступна в тестовом режиме для устройств Apple

В мессенджере Telegram появилась функция видеозвонков, сообщает издание «Код Дурова» 26 июля. Пока опция доступна в тестовом режиме для устройств на iOS.

Чтобы воспользоваться режимом, необходимо обновить приложение до последней версии. После этого следует десять раз нажать на значок настроек и включить Experimental Feature (экспериментальные функции). После этого видеозвонки будут доступны, но только если собеседник тоже включит эту функцию на своем телефоне.

Кроме видеозвонков, Telegram представил ряд обновлений. К примеру, в мессенджере появилась опция поставить видеоаватар и возможность узнать, на каком расстоянии от вас находится собеседник, а владельцы групп численностью от 500 участников могут видеть развернутую статистику. Также увеличен объем файлов, которые можно пересылать, с 1,5 Гб до 2 Гб.

В июне Роскомнадзор разблокировал Telegram на территории России, спустя два года войны с мессенджером. Основатель сервиса Павел Дуров показал готовность противодействовать терроризму, пояснили в ведомстве.

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