В Telegram появились видеозвонки. Пока опция доступна в тестовом режиме для устройств Apple

В мессенджере Telegram появилась функция видеозвонков, сообщает издание «Код Дурова» 26 июля. Пока опция доступна в тестовом режиме для устройств на iOS.



Чтобы воспользоваться режимом, необходимо обновить приложение до последней версии. После этого следует десять раз нажать на значок настроек и включить Experimental Feature (экспериментальные функции). После этого видеозвонки будут доступны, но только если собеседник тоже включит эту функцию на своем телефоне.

Кроме видеозвонков, Telegram представил ряд обновлений. К примеру, в мессенджере появилась опция поставить видеоаватар и возможность узнать, на каком расстоянии от вас находится собеседник, а владельцы групп численностью от 500 участников могут видеть развернутую статистику. Также увеличен объем файлов, которые можно пересылать, с 1,5 Гб до 2 Гб.