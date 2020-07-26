Швед из Эстонии доплыл до областного изолятора. Купальщика на берегу встретили пограничники

Суд на месяц отправил в изолятор подданного Швеции. Он переплыл границу с Россией и стал подозреваемым по уголовному делу.



Об этом 26 июля сообщает пресс-служба судов Ленинградской области. 33-летний швед в СИЗО с пятницы, 24 числа, а задержали его еще 20-го. Он переплыл границу по реке Нарва, вышел на российском берегу и не смог объяснить, зачем он это сделал. Никакой привязки к России у него нет, поэтому пришлось определить его в изолятор — в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. СМИ Кингисеппского района уточняют, что задержали подозреваемого в Ивангороде.