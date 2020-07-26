Папа Римский Франциск одобрил прекращение огня в Донбассе

Папа Римский Франциск во время традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра поприветствовал прекращение огня в Донбассе. Стенограмму речи публикует пресс-служба Ватикана.

Понтифик сообщил, что узнал о решении Трехсторонней Контактной группы прекратить огонь в Донбассе. «Я благодарю вас за этот знак доброй воли, направленный на восстановление столь желанного мира в этом многострадальном регионе», — цитирует Франциска 26 июля РБК.

Папа отметил, что будет молиться, чтобы достигнутые договоренности были реализованы на практике, в том числе «посредством эффективного процесса разоружения и разминирования».