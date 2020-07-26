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26.07.2020 14:49
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Папа Римский Франциск одобрил прекращение огня в Донбассе

Папа Римский Франциск во время традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра поприветствовал прекращение огня в Донбассе. Стенограмму речи публикует пресс-служба Ватикана.

Понтифик сообщил, что узнал о решении Трехсторонней Контактной группы прекратить огонь в Донбассе. «Я благодарю вас за этот знак доброй воли, направленный на восстановление столь желанного мира в этом многострадальном регионе», — цитирует Франциска 26 июля РБК.

Папа отметил, что будет молиться, чтобы достигнутые договоренности были реализованы на практике, в том числе «посредством эффективного процесса разоружения и разминирования».

Франциск назвал прекращение огня единственным способом укрепить доверие и заложить основы для долгожданного примирения враждующих сторон.

Ранее 26 июля военные ведомства Украины и непризнанных Донецкой и Луганской народных республик сообщили, что издали приказы о всеобъемлющем прекращении огня в Донбассе.

«Режим тишины» наступит после полуночи 27 июля. Приказ был доведен до всех подразделений вооруженных сил каждой из сторон, с личным составом проведен соответствующий инструктаж.

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