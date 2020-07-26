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26.07.2020 14:39
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«Перестало биться сердце пламенного патриота советской Родины». В Петербурге умерла автор антиперестроечного манифеста Нина Андреева

Автор антиперестроеечного манифеста «Не могу поступаться принципами» Нина Андреева умерла в Петербурге в возрасте 81 года. Об этом сообщается 26 июля на сайте незарегистрированной Всесоюзной Коммунистической партии большевиков, лидером которой она являлась.

Она скончалась 24 июля после тяжелой болезни. «Перестало биться сердце пламенного патриота советской Родины, прозорливого политика, несгибаемого большевика, борца против оппортунизма в коммунистическом движении во всех его проявлениях»,— говорится в сообщении.

Нина Андреева известна своим открытым письмом, опубликованным в «Советской России» в 1988 году под названием «Не могу поступаться принципами». В нем преподавательница химии из Ленинградского технологического института имени Ленсовета выступала в защиту «завоеваний социализма» и резко против начатых в СССР изменений. Позднее ее письмо стало известно как «манифест антиперестроечных сил». Михаил Горбачев назвал «письмо Нины Андреевой», ставшее всенародно известным, «попыткой перечеркнуть решения февральского пленума ЦК».

После публикации письма Нина Андреева руководила всесоюзным обществом «Единство — за ленинизм и коммунистические идеалы», позднее возглавила незарегистрированную Всесоюзную коммунистическую партию большевиков.

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Комментарии (3)

22ilves
Видела эту мадам несколько раз в Техноложке в начале 90х, когда бывала там по делам. Впечатление......, о мертвых либо ничего, либо - хорошо.
lykov20
Во всяком случае это не "дрессированный медведь" Зюганов, привезенный с пасеки. Он разве что не сплясал перед премьером Мишустиным. Партия не зарегистрирована, зато есть партия "сталиниста" т. Максима. Российская власть зажимает даже "сталинистов" собственного производства. Если в 2016 году за "разрешенных сталинистов" проголосовало 1.2 млн., то в 2018 за т. Максима всего 0.5 млн. Ни один самый захудалый сталинист за 76.6 голосовать не будет, а буржуазный Грудинин по официальным данным получил мало голосов. Куда же девались голоса сталинистов?
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