«Перестало биться сердце пламенного патриота советской Родины». В Петербурге умерла автор антиперестроечного манифеста Нина Андреева
Автор антиперестроеечного манифеста «Не могу поступаться принципами» Нина Андреева умерла в Петербурге в возрасте 81 года. Об этом сообщается 26 июля на сайте незарегистрированной Всесоюзной Коммунистической партии большевиков, лидером которой она являлась.
Она скончалась 24 июля после тяжелой болезни. «Перестало биться сердце пламенного патриота советской Родины, прозорливого политика, несгибаемого большевика, борца против оппортунизма в коммунистическом движении во всех его проявлениях»,— говорится в сообщении.
Нина Андреева известна своим открытым письмом, опубликованным в «Советской России» в 1988 году под названием «Не могу поступаться принципами». В нем преподавательница химии из Ленинградского технологического института имени Ленсовета выступала в защиту «завоеваний социализма» и резко против начатых в СССР изменений. Позднее ее письмо стало известно как «манифест антиперестроечных сил». Михаил Горбачев назвал «письмо Нины Андреевой», ставшее всенародно известным, «попыткой перечеркнуть решения февральского пленума ЦК».
После публикации письма Нина Андреева руководила всесоюзным обществом «Единство — за ленинизм и коммунистические идеалы», позднее возглавила незарегистрированную Всесоюзную коммунистическую партию большевиков.