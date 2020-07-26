«Перестало биться сердце пламенного патриота советской Родины». В Петербурге умерла автор антиперестроечного манифеста Нина Андреева

Автор антиперестроеечного манифеста «Не могу поступаться принципами» Нина Андреева умерла в Петербурге в возрасте 81 года. Об этом сообщается 26 июля на сайте незарегистрированной Всесоюзной Коммунистической партии большевиков, лидером которой она являлась.



Она скончалась 24 июля после тяжелой болезни. «Перестало биться сердце пламенного патриота советской Родины, прозорливого политика, несгибаемого большевика, борца против оппортунизма в коммунистическом движении во всех его проявлениях»,— говорится в сообщении.