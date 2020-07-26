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26.07.2020 14:19
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Петербуржец в куче земли, заказанной для огорода, нашел череп и кости

Дачный сезон для семьи из Петербурга запомнится неожиданной находкой в куче заказанной земли. Среди плодородной почвы нашли человеческие останки.

Как стало известно «Фонтанке» 26 июля, накануне днем в полицию обратилась сотрудница Елизаветинской больницы. Она рассказала, что два дня назад к ее дачному участку в садоводстве «Петрокрепость» привезли кучу земли. Сама она в этот момент на месте не находилась, развозить заказанное по участку ее супруг начал 25 числа. Очередной мах лопатой обнажил череп, нижнюю челюсть и две кости скелета.

Выяснилось, что откопали их, вероятнее всего, в том же садоводстве. В начале одной из улиц вырыли пожарный водоем, часть земли продали садоводам, еще часть оставили в лесополосе.

Найденные останки увезли в морг города Кировск, пока сказать о них ничего нельзя.

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