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26.07.2020 13:28
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«Экипаж корабля продолжает практическое освоение». В День ВМФ Минобороны рассказало об успехах оружия Судного дня

Министерство обороны решило, что день Военно-Морского Флота — наиболее подходящий повод рассказать о финальной стадии создания самого пугающего западных партнеров оружия.

О завершении работ по созданию подводного комплекса, оснащаемого беспилотными аппаратами «Посейдон», пресс-служба оборонного ведомства сообщила во время Главного военно-морского парада, который 26 июля состоялся в Петербурге.

Фактически Минобороны дополнило речь президента Владимира Путина на Сенатской площади, сказавшего морякам: «Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов, за счет самых эффективных средств обороны».

Через несколько минут после этих слов верховного главнокомандующего в редакции федеральных СМИ поступил релиз об испытаниях ядерного беспилотника «Посейдон». За масштабы разрушений, которые он способен причинить, американские журналисты прозвали его главным оружием Судного дня.

«Военно-морским флотом совместно с предприятиями оборонной промышленности проводятся испытания спущенной в марте 2019 года на воду первой атомной подводной лодки-носителя морских беспилотных подводных аппаратов «Посейдон», — говорится в сообщении Минобороны и уточняется, что «экипаж корабля продолжает практическое освоение нового оружия на штатном носителе».

Также в релизе говорится об успешном завершении испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон». «Проведенные с фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» испытательные пуски подтвердили уникальные тактико-технические характеристики данной ракеты по дальности и точности стрельбы, а также гиперзвуковой скорости ее полета.

Проведение испытаний идёт в плановом порядке», — отмечает Минобороны.

Об океанской многоцелевой системе с беспилотными подводными аппаратами и ядерной энергоустановкой Владимир Путин рассказал в 2018 году. Впоследствии беспилотник получил название «Посейдон». Согласно открытым данным, эта ядерная торпеда способна создавать искусственное цунами, разрушающее прибрежные города противника, а зона радиоактивного заражения от ядерного взрыва может достигать размеров 1700×300 км. В качестве одной из дат принятия «Посейдона» на вооружение называется 2027 год.

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Комментарии (9)

Vurgagain
"Выпускайте Кракэна! "
Brit
Судный день - это когда маленький Израиль вломил люлей двум большим арабским странам, поддержанных ещё семью арабскими странами поменьше и вежливыми зелёными человечками и оружием из Кубы и СССР.
После этого проигрыша в СССР начались гонения на своих евреев, приведшие к их исходу в США и алие в Израиль.

Опять бомбят Воронеж.
VATNIK_PATRIOT
"За масштабы разрушений, которые он способен причинить, американские журналисты прозвали его главным оружием Судного дня."

Вранье. Так его прозвали в единственной статье пророссийского журнала National Interest. Издатель и глава журнала - Дмитрий Константинович Симис (видно что американец), а в редколлегии состоит едрос и действительный член совфеда Алексей Пушков.

Так что писается от чудо-оружия только экипаж корабля, рискующий пострадать при неудачном пуске.
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