«Экипаж корабля продолжает практическое освоение». В День ВМФ Минобороны рассказало об успехах оружия Судного дня

Министерство обороны решило, что день Военно-Морского Флота — наиболее подходящий повод рассказать о финальной стадии создания самого пугающего западных партнеров оружия.

О завершении работ по созданию подводного комплекса, оснащаемого беспилотными аппаратами «Посейдон», пресс-служба оборонного ведомства сообщила во время Главного военно-морского парада, который 26 июля состоялся в Петербурге. Фактически Минобороны дополнило речь президента Владимира Путина на Сенатской площади, сказавшего морякам: «Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов, за счет самых эффективных средств обороны».

Через несколько минут после этих слов верховного главнокомандующего в редакции федеральных СМИ поступил релиз об испытаниях ядерного беспилотника «Посейдон». За масштабы разрушений, которые он способен причинить, американские журналисты прозвали его главным оружием Судного дня. «Военно-морским флотом совместно с предприятиями оборонной промышленности проводятся испытания спущенной в марте 2019 года на воду первой атомной подводной лодки-носителя морских беспилотных подводных аппаратов «Посейдон», — говорится в сообщении Минобороны и уточняется, что «экипаж корабля продолжает практическое освоение нового оружия на штатном носителе». Также в релизе говорится об успешном завершении испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон». «Проведенные с фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» испытательные пуски подтвердили уникальные тактико-технические характеристики данной ракеты по дальности и точности стрельбы, а также гиперзвуковой скорости ее полета. Проведение испытаний идёт в плановом порядке», — отмечает Минобороны.