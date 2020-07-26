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26.07.2020 13:03
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Петербуржец приехал за возлюбленной и готов был махать кулаками, но получил заряд дроби в ягодицы

Вечер для пары в поселке Васьково Бокситогорского района Ленобласти закончился визитом бывшего ухажера. Хозяина побили и оттолкнули, женщину он отстаивал с ружьем.

Как сообщает ГУ МВД по городу и области 26 июля, с дракой со стрельбой сотрудники разбирались накануне около 11 часов вечера. Известно, что в квартиру на Заречной улице пришли двое и побили хозяина, поводом была женщина. Мужчина ответил стрельбой, в итоге зачинщика увезли в больницу с множественными ранами ягодиц, поясницы и рук.

По информации «Фонтанки», повод для ревности дала 38-летняя петербурженка, которая раньше жила с пострадавшим. В квартиру к стрелку ворвался ее 33-летний бывший возлюбленный с другом, оба петербуржцы. После избиения молодые люди принялись собирать вещи девушки, а нынешний 41-летний сожитель молча пошел за ружьем. Увидев его с оружием, оба поторопились ретироваться, первый выстрел был сделан в потолок, второй в сторону убегающих.

Владелец ружья задержан, уголовное дело пока не возбуждали. Судя по странице виновницы конфликта, у нее есть сын дошкольного возраста.

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Комментарии (6)

Урус-Баши
Извращенцы все, принимавшие в этом участие. Новую бабу моли бы найти оба, помоложе, а не старухчу.
мухомор
Стрелок теперь отлучится ненадолго
Киркор_Филиппов
Алени резвятся...
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