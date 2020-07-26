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26.07.2020 12:40
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В ДНР заявили о полном бессрочном прекращении огня

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики с 27 июля переходит к полному бессрочному прекращению огня, заявил в воскресенье начальник ведомства Денис Синенков.

«В связи с достигнутыми договоренностями 22 июля на переговорах контактной группы в Минске, мы переходим к полному и бессрочному прекращению огня. Всем военнослужащим Народной милиции с 00.01 часов 27 июля 2020 года запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие», — цитирует 26 июля Синенкова РИА Новости.

Контактная группа в среду согласовала дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе. Они предусматривают запрет на наступательные и диверсионные действия, ведение огня, в том числе снайперского, размещение вооружения в населенных пунктах, а также дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. В МИД ДНР отметили, что приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны вступить в действие с 27 июля до полного урегулирования конфликта.

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Комментарии (2)

Агроном аэродрома
Мир замер в ожидании(с)
Brit
Когда прекратится огонь на Донбассе, решать не какой-то местной самозванной милиции или артисту-гастролёру из Киева, а только тому, кто его начал. Владу Путину.
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