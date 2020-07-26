Человек, собирающий города, или Разговор с полисофилом

У петербуржца Сергея Горбачева довольно необычное хобби — он коллекционирует города. Причем, наши, российские. Так что хобби еще и с патриотическим оттенком. На сегодняшний день в коллекции Горбачева около 480 больших и малых городов. По нынешним пост-коронавирусным временам рекомендуем изучить опыт.

Фото: pixabay.com

— Готовясь к беседе, я залез в интернет в поисках правильного, умного термина. Есть сотни названий собирания всего и вся — от алкоминималистики (коллекционирование маленьких сувенирных бутылочек с алкоголем) до янтарофилии (коллекционирование изделий из янтаря). Но вот по части сбора городов ничего нет. Как же вас правильно классифицировать?

— Как говорится, хоть горшком назови.

— Предлагаю условно назвать это дело «полисофилия». От греческого полис —

город. Соответственно, коллекционер — полисофил.



— Принимается. Звучит весомо.

От Москвы до самых до окраин

— А теперь, определившись в терминах, рассказывайте, как вы дошли до жизни такой?

— Я с самого раннего детства любил путешествовать, родители меня куда только не возили. Но настоящее коллекционирование началось, уже когда я стал работать. И так оно сложилось, что все мои работы были связаны с разъездами и командировками.

— То есть с начала 90-х?

— Да. В то время я мотался между Петербургом и другими городами. Прежде всего Москвой.

— И мотался, раскроем эту, уже давнишнюю тайну, за сигаретами?

— За сигаретами и не только. Это была типичная, по тем временам, мелкооптовая челночная торговля.

— Поясните суть бизнеса? А то наши молодые читатели могут не понять.

— В Москве образца 1991–1993 годов некоторые ходовые товары, во-первых, были дешевле. Во-вторых, там можно было купить то, что являлось дефицитом в Питере. И, наконец, в-третьих, то, что у нас по отдельным позициям отпускалось по талонам, в столице имелось в свободной продаже.



И вот, поскольку в тот период я был такой, сам себе работодатель, я мог позволить себе выкроить, грубо говоря, полдня, чтобы побродить по Москве. И не просто побродить, а планомерно, район за районом, изучить. Скажем, в одну поездку я ехал в Чертаново, в другую — в Бирюлево, в следующую — в Останкино... У меня была карта Москвы, на которой синим фломастером я отмечал освоенные места, и в какой-то момент карта стала синей вся. Тогда-то и зародилась мыслишка: «Вот бы так со всей страной!». Еще лучше, конечно бы, со всей планетой, но тогда это представлялось абсолютной утопией... В общем, глаз загорелся, возник азарт и, как говорил мой знаменитый однофамилец, «процесс пошел». Так началось коллекционирование городов, развившееся в страсть. А так как последние, без малого пятнадцать лет, я работаю региональным оценщиком объектов недвижимости, что связано с постоянными командировками, коллекция стала пополняться много быстрее.

— Если я, к примеру, собираю марки, то получаю удовольствие, рассматривая альбом с ними. Вспоминаю: где какую купил или выменял, как за ней охотился. В чем кайф от коллекционирования городов? Да, есть послевкусие, которое остается в памяти в виде воспоминаний. А что-то вещественное? На ум приходит разве что опять-таки большая карта, в которую втыкаешь кнопки.



— Карта, безусловно, имеется. Я периодически делаю с нее текущую копию, сравниваю с предыдущей и получаю удовольствие от степени очередного изменения. А еще я, по возможности, собираю гербы посещенных городов. Мне нравится изучать историю через геральдику.

Обратной дороги есть

— Но вы же не вольны в выборе пункта очередной командировки? Нельзя же отказать руководству на том основании, что этот город ты уже видел. Дескать, дайте другой.

— В силу специфики работы меня, разумеется, посылают в конкретные города. Но обратно я стараюсь возвращаться тем маршрутом, который спланировал сам. Перед каждой новой командировкой я изучаю, что есть интересного и еще неизведанного на обратном пути, и составляю план обратной поездки (как доехать, где пересесть, как состыковать поезда и т.д.). В итоге — либо посещаю какое-то конкретное место, либо галопом по европам, несколько подряд.

— Работодатель с нетерпением ждет возвращения сотрудника с отчетным докладом, а сотрудник в это время, пополняя личную коллекцию, шляется черт-те где.



— Отчет о проделанной работе отправляется по интернету непосредственно с места событий. Так что здесь я никого не подвожу. А остальное — это все равно движение к дому. Но — с небольшими отклонениями.

— Командировочные деньги на дорогу отпускают строго из расчета «пункт А — пункт Б — пункт А». Но когда возвращаешься кругалями, перерасход неизбежен.

— Возвратившись, подвожу баланс. Если финансовые концы с концами не сходятся, минус покрываю за свой счет. В конце концов, любой коллекционер неминуемо тратит деньги на свою коллекцию. За удовольствие надо платить. За какую-нибудь редкую марку из годами собираемой серии страстный филателист готов заложить последние штаны. В этом смысле мне проще: всего лишь купил билет и поехал.

— В части «проще» есть вопросы. Вы ведь человек семейный?

— Да.

— Папа снова уехал в командировку. А еще у папы хобби. Так что скоро не ждите. А если папа не уложится в командировочные, денег не ждите тоже.

— Мне повезло, у меня очень понимающая семья. К тому же я не зарываюсь. Не возвращаюсь, к примеру, через Владивосток, если меня отправляют в ту же Москву. Но вот заскочить с оказией в неизведанный по сей день уголок Подмосковья себе позволяю. Со стороны семьи нареканий это не вызывает.



— Это все прогулки в формате одним днем? Или неизбежно встает вопрос: где ночевать, где остановиться?

— Как правило, обратные поездки я планирую так, чтобы не тратиться на гостиницы, и, приехав в новый город по возможности утром, тем же вечером двинуться дальше.

— Допускаю, что уездный городок, типа Галича или Торопца, можно обойти за день. Но разве за такое время успеешь посмотреть все интересное в городе размером от стотысячника и больше? Или в данном случае важнее просто отметиться и поставить очередную кнопку на карте?

— Такие экземпляры у меня в коллекции тоже есть, врать не буду. Но если город большой и действительно интересный, стараюсь побывать в нем не единожды.

— Предстоящий объект посещения предварительно изучается? Или вы выходите на незнакомом вокзале и топаете, куда глаза глядят?

— Безусловно изучается. По Яндекс.Картам, по яндекс-панорамам. Так что я всегда заранее знаю: что посмотреть и каким транспортом добраться, дабы затратить минимум времени.

— Вот посетили вы очередной городок, воткнули кнопку на карте. По прошествии 5–10 лет можете вспомнить подробности конкретно этой поездки-прогулки?



— Могу. У меня не очень хорошая память на исторические имена, даты, связанные с конкретным городом, но вот память зрительная, хвастаюсь, почти фотографическая. А уж на дороге Москва-Петербург я даже отдельные деревья помню. Озерца, поляны.

— Да ладно?

— Чистая правда. Разбуди меня в вагоне ночью, порой достаточно недолгого взгляда в окно, чтобы сказать на каком, примерно, из 650-ти километров мы находимся.

Поиграем в города

— Вот сейчас и проверим вашу фотографическую. Проведем следственный эксперимент. Передо мной список посещенных вами городов и населенных пунктов. Я стану навскидку озвучивать некоторые, не самые широкому кругу известные. А вы сходу попробуйте вспомнить: где это и что это? Короче, сыграем в города.

— Давайте попробуем.

— Базарный Сызган?

— Это где-то между Самарой и, условно говоря, Саранском. Я проезжал его, возвращаясь из Самары. Назвать его городом можно лишь с большой натяжкой, но там очень красивый собор.

— Условно засчитываю, потом проверим. Идем далее: название, созвучное с немецким Дрезденом, но в нашем варианте — Дрезна.

— Это на пути между Владимиром и Москвой. Две главы из романа Венечки Ерофеева «Москва-Петушки» называются, в соответствии с железнодорожными перегонами, «Назарьево — Дрезна» и «Дрезна — 85-й км». Если не ошибаюсь, по сюжету именно в Дрезне в электричку зашли контролеры во главе с вечно пьяным ревизором Семенычем.

— Ну да, ну да. Зачтено сразу. Далее — Бертюль?

— О! Это нынешние Красные Баррикады. Но это не город, скорее, поселок городского типа. Это в Астраханской области. Я был там, еще будучи аспирантом Корабелки, на практике по судостроительной части. Там имелась весьма передовая, по тем временам, судоверфь. Миниатюрная, но вполне на европейский манер. Так что было чему поучиться даже нашим, питерским судостроителям. На тот, повторюсь, момент.

— Туймазы?

— Это примерно между Башкортостаном и Татарстаном. Почему-то первое, что всплывает из памяти, тамошний Вечный огонь и местные школьники, которые сушат на нем обувь. У меня в тех краях брат двоюродный жил и дед в соседнем городе Октябрьский. Так что название я знал с детства, но вот посетил лишь года три назад. Причем специально поехал туда, чтобы заодно посмотреть еще и самый длинный в мире мост.

— Самый длинный в мире мост находится в… Вы ничего не путаете?

— На самом деле он, конечно, короткий. И здешняя река — Ик — совсем неширокая. Фишка в том, что в Татарстане и Башкортостане, которые этот мост соединяет, разные часовые пояса. У первых время московское, а у башкир — свое, местное, +2. Соответственно, когда ты переезжаешь по этому мосту из Башкортостана в Татарстан, оказываешься на 1 час 55 минут в прошлом и можешь заново прожить эти два часа. Чем, кстати, активно пользуется население: когда закрываются алкогольные магазины в Башкирии, можно рвануть через мост к соседям — там еще открыто.

— И последний вопрос нашей мини-викторины — Фрязино?

— Ну, это совсем легко. Это Подмосковье. Там у них есть еще Фрязево и Фряново. И все это с одного вокзала, с Ярославского. Поэтому часто народ путается и садится не в ту электричку...

Камни в холодной воде

— Теперь предлагаю прошвырнуться по крайним точкам на карте нашей родины. Куда вы дальше всего добирались: на севере, юге, западе и востоке соответственно?

— На севере — Североморск. Один из немногих в моей коллекции городов, в котором я побывал — и не по работе, и не по собственному желанию.

— Это как?

— Мне пришлось поехать туда на военно-морские сборы. Эсминец «Гремящий». 1994-й год. Зима. Со всеми из нее вытекающими: полярная ночь, северное сияние.

— Спустимся на юг.

— Скорее всего, Кизилюрт или Махачкала. Сходу не вспомню, кто из них южнее. Если говорить про юг, моя давняя мечта добраться еще ниже, в Дербент.

— Запад, как не трудно предположить, Калининград?

— Да. Очень интересный город, на другие абсолютно непохожий, чисто европейский. Таких у нас, наверное, всего два. Калининград и Выборг… И на востоке — Владивосток и Хабаровск. До сих пор помню, как классно было стоять на берегу Амура, встречать восход солнца и одновременно разговаривать по телефону с сыном, которого в это время укладывали спать на даче.

— Есть ли в вашей коллекции города, которые — ну совершенно не показались? Типа зря потратил время? Или новая кнопка на карте все оправдывает?

— Во-первых, да, все равно это новая кнопка. А во-вторых, если предварительно выяснив, что там — ну ничегошеньки интересного, я просто не стану отклоняться от маршрута, предпочту другой вариант поездки. Конечно, бывают впечатления со знаком минус. Но это, по большей части, от какой-то внутренней неустроенности, безнадежной запущенности города. Взять, к примеру, Новороссийск. Первый раз я побывал там еще в детстве, а второй — 43 года спустя. Ощущение — мало что изменилось, даже в каких-то вещах стало хуже. Или взять такой, малоизвестный городок Алатырь, в Чувашии. При бесспорной красоте Свято-Троицкого монастыря, там даже на грузовике по некоторым центральным улицам проблематично проехать, настолько ужасное состояние улиц, дорог. Но абсолютно незачетных городов я навскидку, пожалуй, не вспомню. Но зато никого и не обижу.

— По части обид: какие города показались вам неуютными в плане безопасного хождения по улицам? Не было ситуаций неприятных встреч с местными гопниками, хулиганьем? Грубо говоря — по физиономии где-нибудь получили?

— Локальные конфликты изредка случались, но до откровенного мордобоя дело все-таки не доходило… К слову, я изучал отзывы в Интернете и знаю, что в этом плане многие грешат на Ульяновск. Но я бывал в этом городе и ничего такого не наблюдал. Может, конечно, повезло.

— Нечто подобное лично я слышал про Новокузнецк.

— Бывал и там. Правда, совсем недолго — с вечера до утра. Ночевал на вокзале, в комнате отдыха, по городу гулял немного.

— Сейчас, когда границы на полузамке, нам рекомендуют настоятельно заняться внутренним туризмом. Какие места может порекомендовать опытный полисофил?

— Мне очень нравится Карелия, там еще остались чистые озера, нетронутая, не изуродованная природа. Город Осташков и Селигер, что называется, круглогодично. Настоящие белые ночи за Полярным кругом и березовые рощи Рязанщины — это летом. Очень красива осень в Уральских горах или в Кисловодске, где еще и знаменитые минеральные источники. Безусловно, потрясает тайга. Те же Иркутск, Байкал. Вот Листвянку, к сожалению, вовсю застраивают гостиницами, коттеджами, и там стало заметно грязнее и слишком многолюдно… Я был на Байкале в апреле прошлого года. Красота! Тюлени на льдинах катаются, значит, Байкал пока еще терпит, хотя и заметно мелеет. К слову, в Иркутске очень чистая вода. В других местах не советую, но в Иркутске можно смело пить из водопроводного крана. Питьевая байкальская вода даже в сливных бачках унитазов.

— Неужели, стесняюсь спросить, пробовали?

— Нет. Это просто краеведческое знание. Из разряда «удивительное рядом».

— Мечты, планы? По ходу беседы прозвучал Дербент. А еще куда хочется добраться?

— На сегодняшний день мечта №2 — Тобольск. А еще хочу с сыном по Крымскому мосту проехать и показать ему Севастополь. Очень люблю этот город. На нынешние майские праздники планировали эту поездку, но вирус, как и всем, спутал карты.

— Это цели локальные. А стратегические?

— Закрыть для себя «ТОП-100» самых крупных по количеству населения городов России. На данный момент я был во всех городах с населением больше 350 тысяч человек. Из числа городов с населением 300–350 тысяч осталось посмотреть еще девять. Ну, и дойти до отметки 500.

— И последний вопрос: сколько у вас в доме холодильников? Это я так намекаю на магнитики.

— Я магнитиками особо не увлекаюсь.

— А что в таком разе везете из поездок?

— Раньше, в основном, привозил расписные тарелки. А в последнее время стал привозить камни. Прежде всего речные. Например, из Красноярска — камень из Енисея, из Новосибирска — камень из Оби и т.д.

— И что вы с ними делаете? Складываете на полочку?

— Да. Но сперва я их обрабатываю шлифовальной машиной, полирую, в силу умения расписываю акварелью с видами города, покрываю лаком и лишь после этого ставлю на полку.

— Хм… И вы не считаете это… как бы помягче сказать… фобией?

— Нет. Это любознательность. Хотя, конечно, любой коллекционер — он немножечко двинутый человек. Но! Кто-то активно употребляет алкоголь, а кто-то всего лишь собирает винно-водочные этикетки. Что безобиднее — вопрос дискутируемый.

Беседовал Игорь Шушарин

