«Народ хочет видеть». Дегтярёв заявил, что суд над Фургалом должен быть открытым
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев прокомментировал уголовное дело в отношении бывшего главы региона Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств. Суд над экс-чиновником должен быть открытым, а требование местных жителей провести его в Хабаровске разумно, считает он.
«Как должностное лицо я не могу комментировать и давать оценку (решениям суда по делу Сергея Фургала — прим.ред), но как человек, я считаю, что надо довериться суду. То, что суд должен быть открытым,— я поддерживаю. Народ хочет видеть. Потому что, если неопровержимые доказательства есть, люди должны узнать»,— цитирует 26 июля ТАСС врио губернатора на встрече с жителями региона.
Дегтярев также прокомментировал требование протестующих судить бывшего губернатора в Хабаровске. «Требования хабаровчан разумны, его (решение о месте проведения суда — прим.ред.) будет, сами понимаете, принимать судебное руководство — не Дегтярев»,— отметил он.
Митинги в поддержку Сергея Фургала проходят в Хабаровске с 11 июля. Пресс-служба правительства края сообщила, что во время своей рабочей поездки за город врио губернатора Михаил Дегтярев пообщался с представителями инициативной группы, которая проводила автомобильную акцию в поддержку экс-главы региона, и ответил на несколько вопросов.