«Народ хочет видеть». Дегтярёв заявил, что суд над Фургалом должен быть открытым

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев прокомментировал уголовное дело в отношении бывшего главы региона Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств. Суд над экс-чиновником должен быть открытым, а требование местных жителей провести его в Хабаровске разумно, считает он.



«Как должностное лицо я не могу комментировать и давать оценку (решениям суда по делу Сергея Фургала — прим.ред), но как человек, я считаю, что надо довериться суду. То, что суд должен быть открытым,— я поддерживаю. Народ хочет видеть. Потому что, если неопровержимые доказательства есть, люди должны узнать»,— цитирует 26 июля ТАСС врио губернатора на встрече с жителями региона.