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26.07.2020 11:45
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«Народ хочет видеть». Дегтярёв заявил, что суд над Фургалом должен быть открытым

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев прокомментировал уголовное дело в отношении бывшего главы региона Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств. Суд над экс-чиновником должен быть открытым, а требование местных жителей провести его в Хабаровске разумно, считает он.

«Как должностное лицо я не могу комментировать и давать оценку (решениям суда по делу Сергея Фургала — прим.ред), но как человек, я считаю, что надо довериться суду. То, что суд должен быть открытым,— я поддерживаю. Народ хочет видеть. Потому что, если неопровержимые доказательства есть, люди должны узнать»,— цитирует 26 июля ТАСС врио губернатора на встрече с жителями региона.

Дегтярев также прокомментировал требование протестующих судить бывшего губернатора в Хабаровске. «Требования хабаровчан разумны, его (решение о месте проведения суда — прим.ред.) будет, сами понимаете, принимать судебное руководство — не Дегтярев»,— отметил он.

Митинги в поддержку Сергея Фургала проходят в Хабаровске с 11 июля. Пресс-служба правительства края сообщила, что во время своей рабочей поездки за город врио губернатора Михаил Дегтярев пообщался с представителями инициативной группы, которая проводила автомобильную акцию в поддержку экс-главы региона, и ответил на несколько вопросов.

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Комментарии (1)

VF812
То есть, из заявления это следует напрямую, известно, что следователь по итогу расследования дело не прекратит)) что именно этот Фуркал будет фигурантом до конца, что Прокуратура таки утвердит, и что суд таки будет рассматривать.... плохо, грустно, пагубно, скотски...
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