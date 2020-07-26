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26.07.2020 11:38
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В России расширили список пунктов пропуска для въезда по электронной визе

Правительство России расширило перечень пунктов пропуска для въезда в Россию по электронной визе, в него вошли три новых пункта пропуска. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает 26 июля пресс-служба кабмина.

Иностранные граждане после открытия границ смогут въезжать в Россию по электронной визе через речной пункт пропуска в Хабаровске, смешанный пункт пропуска (летом — речной, зимой — автомобильный) в Благовещенске и автомобильный в Кяхте (Бурятия), говорится в тексте документа.

Три новых пункта пропуска, где действуют электронные визы, добавляются к десяти уже действующим на Дальнем Востоке. Это аэропорты Анадыря (Угольный), Благовещенска, Владивостока (Кневичи), Петропавловска-Камчатского (Елизово), Улан-Удэ (Мухино), Хабаровска (Новый), Читы (Кадала) и Южно-Сахалинска (Хомутово), а также автомобильные пункты пропуска — Полтавка и Турий Рог в Приморье.

Электронная виза оформляется онлайн бесплатно, является однократной и выдаётся на восемь суток. Для её получения не требуется приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель поездки. Подать заявку на получение визы можно за четыре дня до начала путешествия.

Пересекать границу по электронной визе пока разрешалось только через погранпункты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Калининградской области и на Дальнем Востоке.

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