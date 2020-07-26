Дали пострелять и дважды хулиган. Пальба в сторону дороги подвела петербуржца под статью
Житель Петербурга и его приятель из Рыбинска оказались в отделе полиции после ночной прогулки по Московскому шоссе. Поводом послужил привезенный гостем пистолет и его использование.
Как стало известно «Фонтанке» 26 июля, молодых людей задержали около девяти часов вечера накануне, наряды, сначала Росгвардии, а затем и полиции, приехали за ними к 13 дому по Московскому шоссе. Как сообщает ГУ МВД, задержанные развлекали себя стрельбой из охолощенного пистолета в сторону дороги. В отделе выяснилось, что трижды стрелял 32-летний петербуржец, а оружие принадлежит 35-летнему гостю.
Местного жителя оставили в отделе, составив на него протокол за мелкое хулиганство. Пока он отсыпается, дознаватель возбудил уголовное дело также по статье о хулиганстве. Владельца пистолета обязали явкой. «Полиция Петербурга принципиально жестко реагирует на все инциденты, которые не укладываются в нормы закона и общественного поведения, такие как хулиганская стрельба», — добавили в ГУ МВД и напомнили, что по этой статье возможен и арест.