«Фонтанка» пошла посмотреть на граффити с Бродским и Высоцким у знаменитой завхозной стены в центре Петербурга и обнаружила только запах краски

Аромат свежей краски, забытая кисть и созданный усилиями маляров белый квадрат к вечеру 25 июля составляют антураж у стены напротив дома поэта на улице Пестеля. Еще минуты назад там было новое граффити, на котором запечатлена встреча поэта Бродского с поэтом Высоцким.

Новости о том, что стена на Пестеля снова из простого куска бетона превратилась в арт-обьект, появились к вечеру 25 июля. На некоторых кадрах из соцсетей видно, что граффити снимали уже в темноте.



Фотограф «Фонтанки» прогулялся до Пестеля, чтобы сделать пару снимков, но, здесь похвалим энтузиазм маляров, готовых работать практически ночью субботы, заснять удалось только забытую кисть. Запах краски свежий, стена еще влажная. Судя по всему, не продержалось изображение и половины дня.

Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру" Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"