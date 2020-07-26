«Фонтанка» пошла посмотреть на граффити с Бродским и Высоцким у знаменитой завхозной стены в центре Петербурга и обнаружила только запах краски
Аромат свежей краски, забытая кисть и созданный усилиями маляров белый квадрат к вечеру 25 июля составляют антураж у стены напротив дома поэта на улице Пестеля. Еще минуты назад там было новое граффити, на котором запечатлена встреча поэта Бродского с поэтом Высоцким.
Новости о том, что стена на Пестеля снова из простого куска бетона превратилась в арт-обьект, появились к вечеру 25 июля. На некоторых кадрах из соцсетей видно, что граффити снимали уже в темноте.
Фотограф «Фонтанки» прогулялся до Пестеля, чтобы сделать пару снимков, но, здесь похвалим энтузиазм маляров, готовых работать практически ночью субботы, заснять удалось только забытую кисть. Запах краски свежий, стена еще влажная. Судя по всему, не продержалось изображение и половины дня.
Граффити с Высоцким появилось 25 июля не случайно - сегодня годовщина со дня смерти поэта и музыканта, в честь сорокалетия с этой даты на его могиле обновили памятник.
Изображение, которое появилось на Пестеля, показывает встречу поэтов в квартире Михаила Барышникова в августе 1977 года, тогда Высоцкий второй раз приехал в США.
24 мая, в день 80-летия со дня рождения Бродского, напротив дома поэта на улице Пестеля в Петербурге появилось граффити с его изображением. Вскоре его закрасили, как оказалось завхоз школы, после к стене началось «паломничество» - люди оставляли различные надписи и рисунки. Сам автор граффити счел внимание к забору не совсем адекватным.