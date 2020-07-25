Петербург встречает День ВМФ. «Фонтанка» напоминает, какие ограничения ждут горожан
До начала празднования Дня ВМФ России совсем немного. «Фонтанка» напоминает, какие изменения произойдут в городе и почему лучшая смотровая площадка парада в этом году — у экрана телевизора.
Как сообщалось ранее, основные ограничения в движении транспорта коснутся центра Петербурга и Кронштадта, где запланировано проведение центральных мероприятий праздника. Помимо этого, поменяется и график разводки мостов. Подробно ознакомиться с перечисленными изменениями можно тут и тут.
Начало военно-морского парада запланировано на 11:00. Он традиционно пройдёт в двух местах: в акватории Невы и на Кронштадтском рейде. Всего в нём примут участие более 40 кораблей. Предусмотрена и воздушная часть, в которой задействованы столько же самолётов и вертолётов. Впервые праздничный проход судов «увидит» адмирал Ушаков. С поздравительной речью к личному составу ВМФ России из Петербурга обратится президент РФ Владимир Путин.
Посмотреть на всё это в специальной зоне из-за пандемии коронавируса в этом году можно только по приглашению. При этом проход к набережным Невы оставят свободным, петербуржцам и туристам нужно будет пройти через рамки металлодетекторов. Главное — иметь при себе маски и перчатки. Лучшие точки, откуда смотреть парад, можно увидеть здесь. В Смольном однако подчеркнули, что лучшая смотровая площадка в этом году — у экрана телевизора.
Жители города не смогут вживую увидеть и концерт на Дворцовой площади, на который власти города потратили 30 млн рублей. На сцене выступят военные ансамбли и рок-динозавры. Начало — 14:00. Посмотреть его можно в группе комитета по культуре «ВКонтакте» или в эфире телеканала «Санкт-Петербург». День ВМФ России закончится салютом, который прогремит над городом в 22:30.