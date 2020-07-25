По пути в Кронштадт между фортами в заливе столкнулись четыре яхты. Одного человека пришлось везти в больницу.

О происшествии подробно в соцсетях рассказали сами участники регаты. Днем 25 июля, судя по расписанию на странице «Ораниенбаумского морского фестиваля», яхты шли кругом от Кронштадта через маяк Толбухин и форт Обручев. В какой-то момент гонки четыре из них, «Лена», «Нева», «Амур» и «Онега», оказались друг к другу слишком близко. «Лену привело. Либо нечаянно, либо она от кого-то уклонялась и она собрала все лодки», - описывают участники регаты. На «Онеге» непроизвольно повернулся парус, один из членов команды получил удар гиком. Яхты разошлись и отправились на форт Константин, там пострадавшего забрала скорая помощь, но вскоре его отпустили домой.

