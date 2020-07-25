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25.07.2020 22:36
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Лахта Центр превратился в гигантский флагшток в честь победы «Зенита». Его верхушку украсил виртуальный флаг

Петербургские достопримечательности на один вечер примерили на себя сине-бело-голубую «форму» в честь победы «Зенита» в чемпионате России. Правда, только виртуально.

В официальном Instagram футбольного клуба 25 июля появился ролик, на котором Дом Зингера, акра Главного штаба, Казанский собор и стадион «Газпром Арена» с помощью компьютерной графики оказались украшены флагами в фирменных цветах команды. Самый большой из них на видео развивается на верхушке небоскрёба Лахта Центр.

«Зенит» завоевал Кубок России 25 июля и сразу же его разбил. Подробнее — в материале «Фонтанки».

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Комментарии (2)

alexpv
Прогулялся по Дворцовой набережной в безоблачную погоду, с ужасом обнаружил, что эта говняцкая кукурузина торчит при взгляде со всех панорамных мест Петербурга. Буквально третья Ростральная колонна.
Остаётся только надеятся, что тучи в Питере чаще, а может благодарные потомки снесут ее к черту.
Но ужас ужасный конечно
Fenomen
Мир сошёл с ума. Доказательство №100500.
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