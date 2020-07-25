Лахта Центр превратился в гигантский флагшток в честь победы «Зенита». Его верхушку украсил виртуальный флаг
Петербургские достопримечательности на один вечер примерили на себя сине-бело-голубую «форму» в честь победы «Зенита» в чемпионате России. Правда, только виртуально.
В официальном Instagram футбольного клуба 25 июля появился ролик, на котором Дом Зингера, акра Главного штаба, Казанский собор и стадион «Газпром Арена» с помощью компьютерной графики оказались украшены флагами в фирменных цветах команды. Самый большой из них на видео развивается на верхушке небоскрёба Лахта Центр.
«Зенит» завоевал Кубок России 25 июля и сразу же его разбил. Подробнее — в материале «Фонтанки».