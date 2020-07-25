На Просвещения фура пристроилась между забором и столбом. Дорога полностью перекрыта
Грузовой автомобиль перекрыл одну из сторон проспекта Просвещения на севере Петербурга. Он снес забор перед трамвайными путями и уперся в столб.
Фото с места аварии в редакцию «Фонтанки» прислали читатели вечером 25 июля. По их словам, фура не удержалась на дороге у 84 дома по проспекту Просвещения около десяти часов вечера. Судя по фото, «хвостом» машина снесла забор у трамвайных путей, выворачивая руль водитель врезался в опору освещения. По словам очевидцев, он сам вышел из машины, видимых травм на нем нет.
Проспект Просвещения оказался полностью закрыт начиная от дома 84 в сторону одноименного метро.
читатель "Фонтанки" Никита
Судя по кадрам с места, водители легковых автомобилей умудряются объехать запертый участок через двор, а вот пассажирским автобусам приходится ждать. Дорожная полиция уже на месте.