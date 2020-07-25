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25.07.2020 22:31
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На Просвещения фура пристроилась между забором и столбом. Дорога полностью перекрыта

Грузовой автомобиль перекрыл одну из сторон проспекта Просвещения на севере Петербурга. Он снес забор перед трамвайными путями и уперся в столб.

Фото с места аварии в редакцию «Фонтанки» прислали читатели вечером 25 июля. По их словам, фура не удержалась на дороге у 84 дома по проспекту Просвещения около десяти часов вечера. Судя по фото, «хвостом» машина снесла забор у трамвайных путей, выворачивая руль водитель врезался в опору освещения. По словам очевидцев, он сам вышел из машины, видимых травм на нем нет.

Фото: читатель "Фонтанки" Никита

Проспект Просвещения оказался полностью закрыт начиная от дома 84 в сторону одноименного метро.

читатель "Фонтанки" Никита

Судя по кадрам с места, водители легковых автомобилей умудряются объехать запертый участок через двор, а вот пассажирским автобусам приходится ждать. Дорожная полиция уже на месте.

Фото: читатель "Фонтанки" Никита
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

VVSss
Вроде по Просвету движение им запрещено.
Вышибатя
Зачем вообще таким огромным фурам ездить по городу?
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