Грузовой автомобиль перекрыл одну из сторон проспекта Просвещения на севере Петербурга. Он снес забор перед трамвайными путями и уперся в столб.



Фото с места аварии в редакцию «Фонтанки» прислали читатели вечером 25 июля. По их словам, фура не удержалась на дороге у 84 дома по проспекту Просвещения около десяти часов вечера. Судя по фото, «хвостом» машина снесла забор у трамвайных путей, выворачивая руль водитель врезался в опору освещения. По словам очевидцев, он сам вышел из машины, видимых травм на нем нет.

