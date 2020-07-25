В Казани перед лекцией о нарушениях на госзакупках спецназ задержал всех заинтересованных. На допрос увозили как террористов

Шестнадцать человек оказались в казанском отделе полиции вместо того чтобы слушать лекцию от главы екатеринбургского отделения Transparency International Екатерины Петровой. Их допросили как свидетелей и отпустили.



О событиях в Казани пишет портал E1. Вечером 25 июля группа людей собралась в штабе «Объединенных демократов» чтобы послушать лекцию о госзакупках и нарушениях в этой системе. Внезапно в помещение ворвался спецназ и всех увезли в отдел полиции на допрос. Смутно стало понятно, что речь чуть ли не об организации теракта, однако позже выяснилось, что все задержанные проходят свидетелями по делу о заведомо ложном сообщении о теракте.

