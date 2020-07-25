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25.07.2020 21:30
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В Казани перед лекцией о нарушениях на госзакупках спецназ задержал всех заинтересованных. На допрос увозили как террористов

Шестнадцать человек оказались в казанском отделе полиции вместо того чтобы слушать лекцию от главы екатеринбургского отделения Transparency International Екатерины Петровой. Их допросили как свидетелей и отпустили.

О событиях в Казани пишет портал E1. Вечером 25 июля группа людей собралась в штабе «Объединенных демократов» чтобы послушать лекцию о госзакупках и нарушениях в этой системе. Внезапно в помещение ворвался спецназ и всех увезли в отдел полиции на допрос. Смутно стало понятно, что речь чуть ли не об организации теракта, однако позже выяснилось, что все задержанные проходят свидетелями по делу о заведомо ложном сообщении о теракте.

Претензии появились к владельцу здания, якобы с его номера кто-то звонил и заявил о минировании другого строения. К вечеру всех отпустили, последней их отдела вышла лектор Петрова.

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Комментарии (3)

Brevnault
Раньше тех, кто захватывает и увозит людей, считали террористами. Нынче тех, кого захватывают, могут обвинить в терроризме.
Раньше было лучше. Понятнее.
Wert
Давайте уже закончим с этими демократами, либералами, зелёными, радужными.
Хватит. Коммунизм строить надо.
Brit
Королевство кривых зеркал. Террористами считаются те, кто борется с казнокрадством.
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