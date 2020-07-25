FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +21
71.60р83.10р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
25.07.2020 20:23
7
Печать

Все погибшие в аварии с инспектором ДПС за рулем были из одного города. Машина свалилась в кювет на опасном повороте

Стали известны данные пассажиров, погибших в аварии в Сланцевском районе Ленобласти. Все, кто был в машине, жили в одном городе.

Подробности и фотографии с места аварии публикует 47News. Авария произошла в месте, где действовал предупреждающий об опасном повороте знак. Как ранее писала «Фонтанка», утром 25 июля там было мокро и полицейский за рулем «Камри» с управлением не справился. Машина врезалась в дерево, сам водитель и двое его пассажиров погибли.

Фото: 47news.ru
Фото: 47news.ru
Фото: 47news.ru
Фото: 47news.ru

В качестве пассажиров в машине находились 30-летний житель Сланцев и 23-летняя девушка из этого же города. По предварительным данным, она была медиком. Управлял «Камри», принадлежащей девушке, инспектор отдела ГИБДД Сланцевского района.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (7)

Woodruff Shnibbll
Судя по повреждениям автомобиля, шел 150 км/ч примерно. И что мне в таких случаях нравиться, это то, что дурак в коркой, думает что она его от законов физики защищает.
evilman
Девочку жалко. И кавалера её...
Самоуверенного барана - нет.
Viktor Koppel
Ксива в кармане работает только с людьми, а не деревьями.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний