Все погибшие в аварии с инспектором ДПС за рулем были из одного города. Машина свалилась в кювет на опасном повороте
Стали известны данные пассажиров, погибших в аварии в Сланцевском районе Ленобласти. Все, кто был в машине, жили в одном городе.
Подробности и фотографии с места аварии публикует 47News. Авария произошла в месте, где действовал предупреждающий об опасном повороте знак. Как ранее писала «Фонтанка», утром 25 июля там было мокро и полицейский за рулем «Камри» с управлением не справился. Машина врезалась в дерево, сам водитель и двое его пассажиров погибли.
В качестве пассажиров в машине находились 30-летний житель Сланцев и 23-летняя девушка из этого же города. По предварительным данным, она была медиком. Управлял «Камри», принадлежащей девушке, инспектор отдела ГИБДД Сланцевского района.