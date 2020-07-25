Стали известны данные пассажиров, погибших в аварии в Сланцевском районе Ленобласти. Все, кто был в машине, жили в одном городе.



Подробности и фотографии с места аварии публикует 47News. Авария произошла в месте, где действовал предупреждающий об опасном повороте знак. Как ранее писала «Фонтанка», утром 25 июля там было мокро и полицейский за рулем «Камри» с управлением не справился. Машина врезалась в дерево, сам водитель и двое его пассажиров погибли.