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25.07.2020 19:55
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Футболисты «Зенита» сломали только что выигранный Кубок России

Игроки футбольного клуба «Зенит» сломали Кубок России во время празднования победы в финале турнира 25 июля.

Петербуржцы уронили трофей практически сразу после того, как получили его из рук президента РФС Александра Дюкова. Оказалась поврежденной верхняя часть хрустального кубка.

Однако это не смутило игроков. Они подняли его и продолжили праздновать. Подобное с клубом не в первый раз. Десять лет назад они сломали тот же Кубок России, но тогда откололась нижняя его часть. Правда, пресс-секретарь клуба сообщал, что трофей был слишком тяжелым и сломался сам.

«Зенит» обыграл в финале «Химки» со счетом 1:0. Единственный гол забил Артем Дзюба с пенальти. Петербуржцы выиграли Кубок страны в пятый раз в своей истории.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

Ser_N0771
дай дураку стеклянный хрен он и руки порежет и хрен разобьет (с) народная мудрость
mavar
просто кубок уже подгнил и ржа пошла. Грязными руками в предыдущие годы ляпали.
zelf
Кривоногие рукожопы. Одним словом - зенит.
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