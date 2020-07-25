Футболисты «Зенита» сломали только что выигранный Кубок России

Игроки футбольного клуба «Зенит» сломали Кубок России во время празднования победы в финале турнира 25 июля.
Петербуржцы уронили трофей практически сразу после того, как получили его из рук президента РФС Александра Дюкова. Оказалась поврежденной верхняя часть хрустального кубка.
July 25, 2020
Однако это не смутило игроков. Они подняли его и продолжили праздновать. Подобное с клубом не в первый раз. Десять лет назад они сломали тот же Кубок России, но тогда откололась нижняя его часть. Правда, пресс-секретарь клуба сообщал, что трофей был слишком тяжелым и сломался сам.
«Зенит» обыграл в финале «Химки» со счетом 1:0. Единственный гол забил Артем Дзюба с пенальти. Петербуржцы выиграли Кубок страны в пятый раз в своей истории.