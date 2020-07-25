В Германии самолет врезался в жилой дом. Три человека погибли, среди пострадавших ребенок
На территории жилого квартала в Германии произошло крушение небольшого самолёта. Об этом 25 июля со ссылкой на местную полицию сообщает Stern.
По предварительной информации, он врезался в жилой дом в немецком городе Везель. Как пишет издание, самолёт мог распасться на части во время полёта. Некоторые его детали были найдены неподалёку. Другие немецкие СМИ сообщают, что его падению на здание, где живут люди, предшествовало столкновение с воздушным шаром. Точные причины произошедшего пока не установлены.
#Breaking: At least Three people dead after a small plane hit a hot-air balloon in the air, and crashed into a apartment building in #Wesel, #Germany. pic.twitter.com/EBAYLTvcLv— Sotiri Dimpinoudis (@Sotiridi1) July 25, 2020
В результате аварии верхние этажи жилого дома были разрушены, а то, что ещё оставалось, сгорело в пожаре. Предварительно, погибли три человека. Ещё несколько получили различные ранения, среди них — ребёнок. Вероятно, его мать среди тех, кто не пережил трагедию.
По мнению специалистов, слова которых приводит Stern, на здание рухнул ультралёгкий одномоторный самолёт модели TL-96.