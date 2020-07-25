В Германии самолет врезался в жилой дом. Три человека погибли, среди пострадавших ребенок

На территории жилого квартала в Германии произошло крушение небольшого самолёта. Об этом 25 июля со ссылкой на местную полицию сообщает Stern.

По предварительной информации, он врезался в жилой дом в немецком городе Везель. Как пишет издание, самолёт мог распасться на части во время полёта. Некоторые его детали были найдены неподалёку. Другие немецкие СМИ сообщают, что его падению на здание, где живут люди, предшествовало столкновение с воздушным шаром. Точные причины произошедшего пока не установлены.

