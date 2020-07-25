Американцы придумали тест на COVID-19 с моментальным результатом

Ученые из США разработали тест-систему, которая может моментально определить, болен ли человек коронавирусом. Увидит он ковид и в анамнезе.



О разработке 25 июля пишет портал medicalxpress. Придумали его ученые из колумбийского университета Джорджа Вашингтона. Тест может определить как активную фазу коронавируса, так и найти в крови испытуемого антитела. Устройство состоит из проводников, покрытых тонким слоем золота. Если восприимчивый к коронавирусу реагент распознает COVID, то индикатор изменит цвет. Расшифровать результаты теста можно с помощью камеры смартфона. Устройство может распознавать вещества в газообразном состоянии.

