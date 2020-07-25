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25.07.2020 19:39
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Американцы придумали тест на COVID-19 с моментальным результатом

Ученые из США разработали тест-систему, которая может моментально определить, болен ли человек коронавирусом. Увидит он ковид и в анамнезе.

О разработке 25 июля пишет портал medicalxpress. Придумали его ученые из колумбийского университета Джорджа Вашингтона. Тест может определить как активную фазу коронавируса, так и найти в крови испытуемого антитела. Устройство состоит из проводников, покрытых тонким слоем золота. Если восприимчивый к коронавирусу реагент распознает COVID, то индикатор изменит цвет. Расшифровать результаты теста можно с помощью камеры смартфона. Устройство может распознавать вещества в газообразном состоянии.

На разработку был выделен грант в сумме 50 тысяч долларов. Говорить о том, что в скором времени его можно будет применить, не приходится. Сперва нужно провести множество тестов и убедиться в точности результатов, в том числе в реакции на другие типы коронавируса.

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Комментарии (4)

Xodok1
Главное - верить. Ну на всякий случай можно в лапу дать..
Pilat
У них есть лучше тест.
Если белый встал на колено перед негром, стало быть здоров.
teodor
Ключевое здесь: придумали))))
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