«Зенит» завоевал Кубок России, благодаря точному удару Дзюбы с 11 метров
Победой футбольного клуба «Зенит» завершился финальный матч Кубка России сезона 2019/20 против «Химок» в субботу, 25 июля, в Екатеринбурге. Петербургская команда выиграла со счётом 1:0.
Единственный гол на 84 минуте забил Артём Дзюба с пенальти, назначенного за нарушение на Малкоме.
84 - ГООООООООЛ! АРРРРРРТЕМ ДЗЮЮЮЮБА!#ЗенитХимки pic.twitter.com/BjeOrQXZ4p— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 25, 2020
Таким образом «Зенит» выиграл Кубок страны в пятый раз в своей истории. Ранее петербуржцы побеждали в сезонах 1944, 1998/99, 2009/10 и 2015/16. Трижды команда уступала в финальном матче: 1939, 1984 и 2001/02.
В чемпионате Российской премьер-лиги «Зенит» занял первое место, обогнав ближайшего преследователя на 15 очков.