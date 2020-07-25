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25.07.2020 18:56
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«Зенит» завоевал Кубок России, благодаря точному удару Дзюбы с 11 метров

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился финальный матч Кубка России сезона 2019/20 против «Химок» в субботу, 25 июля, в Екатеринбурге. Петербургская команда выиграла со счётом 1:0.

Единственный гол на 84 минуте забил Артём Дзюба с пенальти, назначенного за нарушение на Малкоме.

Таким образом «Зенит» выиграл Кубок страны в пятый раз в своей истории. Ранее петербуржцы побеждали в сезонах 1944, 1998/99, 2009/10 и 2015/16. Трижды команда уступала в финальном матче: 1939, 1984 и 2001/02.

В чемпионате Российской премьер-лиги «Зенит» занял первое место, обогнав ближайшего преследователя на 15 очков.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Дмитрий Дмитриев
Еще один дебил. 15 очков! У вас кроме Ф.П. все дебилы?
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