В годовщину смерти Высоцкого на его могиле обновили памятник. Посетители не узнают артиста в лицо
Автор памятника поэту и музыканту Владимиру Высоцкому к сороковой годовщине со дня смерти поэта обновил стоящий на Ваганьковском кладбище монумент. Он стал выше и изменил черты лица.
Как рассказал в день годовщины ТАСС сын артиста, у Высоцкого в бронзе изменились черты лица, памятник стал выше на 38 см. Идея с обновлением возникла из-за того, что первоначальная задумка в 1985 году так и не была воплощена. «Это тот вариант, который должен был стоять с самого начала. Но по разным причинам — техническим и идеологическим — в таком виде поставить памятник в 1985 году было нельзя. Сейчас, много лет спустя, скульптор вернулся к этой идее. Мы советовались, я был у него в мастерской, он говорил, как и что можно сделать. Я думаю, все получилось хорошо. Такой вариант более гармоничный и правильный», — цитирует агентство Никиту Высоцкого.
ФОТОГАЛЕРЕЯ. На Ваганьковском кладбище в Москве появился обновленный памятник Владимиру Высоцкому.— Газета.Ru (@GazetaRu) July 24, 2020
Как выглядит памятник и как он выглядел раньше, — в фотогалерее «Газеты.Ru».https://t.co/Hy9NW0DpsY pic.twitter.com/oKPJoldo6E
Друзья артиста, которые 25 июля пришли на кладбище, сообщили что новая версия им нравится, так как фигура стала больше похожа на реального человека. «Если встать к нему с левой стороны под углом 45 градусов, кони за его спиной превращаются в крылья, а гитара, специально сделанная с некоторым блеском, начинает напоминать нимб», — рассказал о замысле скульптора Александра Рукавишникова друг Высоцкого Алексей Штурмин.
При этом многие пользователи не понимают, зачем вообще надо было менять скульптуру и называют смену головы позорищем. Некоторым кажется, что памятник теперь меньше похож на Высоцкого.