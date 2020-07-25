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25.07.2020 18:39
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В годовщину смерти Высоцкого на его могиле обновили памятник. Посетители не узнают артиста в лицо

Автор памятника поэту и музыканту Владимиру Высоцкому к сороковой годовщине со дня смерти поэта обновил стоящий на Ваганьковском кладбище монумент. Он стал выше и изменил черты лица.

Как рассказал в день годовщины ТАСС сын артиста, у Высоцкого в бронзе изменились черты лица, памятник стал выше на 38 см. Идея с обновлением возникла из-за того, что первоначальная задумка в 1985 году так и не была воплощена. «Это тот вариант, который должен был стоять с самого начала. Но по разным причинам — техническим и идеологическим — в таком виде поставить памятник в 1985 году было нельзя. Сейчас, много лет спустя, скульптор вернулся к этой идее. Мы советовались, я был у него в мастерской, он говорил, как и что можно сделать. Я думаю, все получилось хорошо. Такой вариант более гармоничный и правильный», — цитирует агентство Никиту Высоцкого.

Друзья артиста, которые 25 июля пришли на кладбище, сообщили что новая версия им нравится, так как фигура стала больше похожа на реального человека. «Если встать к нему с левой стороны под углом 45 градусов, кони за его спиной превращаются в крылья, а гитара, специально сделанная с некоторым блеском, начинает напоминать нимб», — рассказал о замысле скульптора Александра Рукавишникова друг Высоцкого Алексей Штурмин.

При этом многие пользователи не понимают, зачем вообще надо было менять скульптуру и называют смену головы позорищем. Некоторым кажется, что памятник теперь меньше похож на Высоцкого.

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Комментарии (2)

OldObyvatel
Не знаю, не знаю...Какой из них старый, а какой новый? По мне, так то, что справа и есть настоящий Высоцкий.
Но дело не в памятнике, он своим творчеством создал памятник, говоря словами Пушкина, нерукотворный, который значительно ценнее, весомее всех надгробий.
И этот памятник был, если не в каждом доме, то в каждом сердце.
Павелко Алексей
Великого барда назвать музыкантом - это , мягко говоря, неумно.А смена головы - вообще кощунство
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