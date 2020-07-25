В годовщину смерти Высоцкого на его могиле обновили памятник. Посетители не узнают артиста в лицо

Автор памятника поэту и музыканту Владимиру Высоцкому к сороковой годовщине со дня смерти поэта обновил стоящий на Ваганьковском кладбище монумент. Он стал выше и изменил черты лица.



Как рассказал в день годовщины ТАСС сын артиста, у Высоцкого в бронзе изменились черты лица, памятник стал выше на 38 см. Идея с обновлением возникла из-за того, что первоначальная задумка в 1985 году так и не была воплощена. «Это тот вариант, который должен был стоять с самого начала. Но по разным причинам — техническим и идеологическим — в таком виде поставить памятник в 1985 году было нельзя. Сейчас, много лет спустя, скульптор вернулся к этой идее. Мы советовались, я был у него в мастерской, он говорил, как и что можно сделать. Я думаю, все получилось хорошо. Такой вариант более гармоничный и правильный», — цитирует агентство Никиту Высоцкого.

