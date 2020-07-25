Женщина под покровом ночи выкрала чужого младенца из роддома

В Калмыкии задержали подозреваемую в похищении ребенка из роддома в ростовском Сальске. Пока ее искали, Следком возбудил уголовное дело.



Об этом пишет «Ростов-на-Дону онлайн». Младенца похитили ночью в больнице Сальского района Ростовской области и нашли спустя 12 часов в Калмыкии. Как утверждает Baza, похитительница с ребенком садилась в автобус. Женщина задержана, младенца, которому три дня, в ближайшее время вернут матери.



По одной из версий, выкравшая мальчика женщина также была беременна, но ребенок не выжил, тогда она решилась на похищение. По другой — они лежали вместе, одна родила мальчика, другая девочку, и супруг последней этим был недоволен. Якобы даже прозвучало предложение детьми поменяться.

