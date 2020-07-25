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25.07.2020 17:42
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СК нашел новых причастных к размещению портретов нацистов во время онлайн-шествия «Бессмертного полка»

Следственный комитет России сообщил о двоих жителях страны, которые могут быть причастны к размещению фотографий нацистов и изменников родины на сайтах «Бессмертного полка». Об этом ведомство сообщает 25 июля.

Под подозрение попали кемеровчанин Дмитрий Бородаенко и пермяк Максим Гусев. Первый, по мнению следователей, в начале мая этого года разместил на интернет-портале «Банк памяти» фотографию лидера национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера, а второй в тот же период времени — изменника родины, группенфюрера СС Андрея Шкуро. Всё это было сделано для того, чтобы снимки попали в трансляцию на сайте «Бессмертного полка», считают в СК РФ.

Подозреваемых допросили, они признались, что размещали указанные фотографии, но заявили, что не знали, кто на них изображён. В их квартирах прошли обыски. Уголовные дела возбуждены по статье о реабилитации нацизма.

Первые такие дела были возбуждены почти сразу после проведения виртуальной акции «Бессмертный полк». СК РФ сообщал, что ищет несколько десятков человек, причастных к размещению портретов нацистов и изменников родины на сайтах мероприятия, которое в этом году проходило онлайн из-за пандемии коронавируса. Вскоре были установлены шестеро подозреваемых из Перми, Самары, Волгограда, Ульяновска и Казани. Все они, как выяснили следователи, состояли в одних сообществах в соцсетях. Некоторым из них уже предъявлено обвинение.

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Комментарии (2)

gencon
Тем временем в Хабаровске зародился новый полк - позорный. Сдаётся мне, что лидеры СК и Прокуратуры скоро могут увидеть себя там, если не начнут борьбу с враньем и воровством
perrkele_sattana
Обыски в квартирах - это правильно! Что искали? Визитки Яроша??
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