СК нашел новых причастных к размещению портретов нацистов во время онлайн-шествия «Бессмертного полка»

Следственный комитет России сообщил о двоих жителях страны, которые могут быть причастны к размещению фотографий нацистов и изменников родины на сайтах «Бессмертного полка». Об этом ведомство сообщает 25 июля.



Под подозрение попали кемеровчанин Дмитрий Бородаенко и пермяк Максим Гусев. Первый, по мнению следователей, в начале мая этого года разместил на интернет-портале «Банк памяти» фотографию лидера национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера, а второй в тот же период времени — изменника родины, группенфюрера СС Андрея Шкуро. Всё это было сделано для того, чтобы снимки попали в трансляцию на сайте «Бессмертного полка», считают в СК РФ.

