Фонарики, фейерверки, гвозди и ослепшие агенты. В Портленде не утихают митинги
Акции протеста в Портленде продолжаются третий месяц и вышли из-под контроля. На головы сотрудников правоохранительных органов льется мусор, в их сторону летят фейерверки, а иногда и пули. Нескольких агентов ФБР сделали инвалидами.
Как заявили 25 июля в Белом доме, трое агентов, вероятней всего, навсегда лишены зрения после того как протестующие с близкого расстояния направили лазеры им в лица. Руку еще одного полицейского пронзили гвоздями, другому выстрелили в ногу.
I'm a veteran.— Ted Corcoran (Red T Raccoon) (@RedTRaccoon) July 25, 2020
I was flashbanged by my own country today.#Portland #PDX pic.twitter.com/69ezbPPemx
Протестующие, судя по всему, используют все, что попадается им под руку. В сторону полиции летят фейерверки и мусор. Несколько человек пытались снести забор вокруг суда, но не преуспели.
Rioters now trying to pull down fence guarding the Federal Courthouse in #Portland. 'Unlawful Assembly' declared moments ago pic.twitter.com/UixvGnN50z— Jorge Ventura Media (@VenturaReport) July 25, 2020
В Twitter за последние несколько часов появились видеоролики, на которых протестующие в такт размахивают телефонами со включенными фонариками, повторяя за глашатаем «black lives matter».
Portland man WOW! ❤— StanceGrounded (@_SJPeace_) July 25, 2020
Black Lives MATTER!pic.twitter.com/cyVGyhlfwV
Несколько дней назад полицейские разбили оборудование съемочной группы «Первого канала». В Кремле возмутились и замерли в ожидании «исчерпывающих мер по обеспечению безопасности».
Протесты начались после смерти из-за действий полицейского чернокожего американца Джорджа Флойда.