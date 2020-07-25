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25.07.2020 17:10
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Фонарики, фейерверки, гвозди и ослепшие агенты. В Портленде не утихают митинги

Акции протеста в Портленде продолжаются третий месяц и вышли из-под контроля. На головы сотрудников правоохранительных органов льется мусор, в их сторону летят фейерверки, а иногда и пули. Нескольких агентов ФБР сделали инвалидами.

Как заявили 25 июля в Белом доме, трое агентов, вероятней всего, навсегда лишены зрения после того как протестующие с близкого расстояния направили лазеры им в лица. Руку еще одного полицейского пронзили гвоздями, другому выстрелили в ногу.

Протестующие, судя по всему, используют все, что попадается им под руку. В сторону полиции летят фейерверки и мусор. Несколько человек пытались снести забор вокруг суда, но не преуспели.

В Twitter за последние несколько часов появились видеоролики, на которых протестующие в такт размахивают телефонами со включенными фонариками, повторяя за глашатаем «black lives matter».

Несколько дней назад полицейские разбили оборудование съемочной группы «Первого канала». В Кремле возмутились и замерли в ожидании «исчерпывающих мер по обеспечению безопасности».

Протесты начались после смерти из-за действий полицейского чернокожего американца Джорджа Флойда.

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Комментарии (3)

gencon
Что удивительно, 3 месяца митинги, оружие в интернете можно купить - жгут, выбивают стекла, - а жертв нет. Это же надо достичь такого уровня развития, где человеческая жизнь настолько ценна
вадики
Капитализмус((((.....))))))))))Скорее бы у нас так......Жаль не как в омерике оружие не купить))))не защитится никак....(((((
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