Фонарики, фейерверки, гвозди и ослепшие агенты. В Портленде не утихают митинги

Акции протеста в Портленде продолжаются третий месяц и вышли из-под контроля. На головы сотрудников правоохранительных органов льется мусор, в их сторону летят фейерверки, а иногда и пули. Нескольких агентов ФБР сделали инвалидами.



Как заявили 25 июля в Белом доме, трое агентов, вероятней всего, навсегда лишены зрения после того как протестующие с близкого расстояния направили лазеры им в лица. Руку еще одного полицейского пронзили гвоздями, другому выстрелили в ногу.

