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25.07.2020 16:38
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Петербуржцы засняли, как по Смоленке в процессе очищения ползут пятна

Масляные разводы на поверхности Смоленки продолжают привлекать внимание жителей Петербурга. Очередная грязь на реке в Василеостровском районе появилась в процессе очищения дна.

Очередные снимки Смоленки в редакцию «Фонтанки» 25 июля прислали местные жители.

Фото: Николай Кудин/"Фонтанка.ру"
Фото: Николай Кудин/"Фонтанка.ру"

На фотографиях видно, как на реке работает экскаватор на понтонах и другая спецтехника. На одной из них запечатлено судно, идущее по воде на фоне новостройки, жители которой, судя по всему, решили публично заявить о своей гражданской позиции. На окнах одной из квартир вывешен плакат: «Нет обнулению!».

Николай Кудин/"Фонтанка.ру"

Как ранее объясняли в Смольном, вторичное загрязнение Смоленки может быть вызвано тем, что при работе по очистке донных отложений, которые проводит подведомственный комитету по природопользованию ГУП «Экострой», на поверхность поднимаются нефтепродукты. В комитете уточнили, что работы продлятся минимум до осени 2021 года, так что такой вид реки на ближайший год должен стать привычным. Собеседники «Фонтанки» не исключают, что нефтепродукты могут попадать в Смоленку и при дозаправке судов, однако в городском ведомстве отрицают такую возможность.

© Фонтанка.Ру

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