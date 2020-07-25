Масляные разводы на поверхности Смоленки продолжают привлекать внимание жителей Петербурга. Очередная грязь на реке в Василеостровском районе появилась в процессе очищения дна.
Очередные снимки Смоленки в редакцию «Фонтанки» 25 июля прислали местные жители.
На фотографиях видно, как на реке работает экскаватор на понтонах и другая спецтехника. На одной из них запечатлено судно, идущее по воде на фоне новостройки, жители которой, судя по всему, решили публично заявить о своей гражданской позиции. На окнах одной из квартир вывешен плакат: «Нет обнулению!».
Николай Кудин/"Фонтанка.ру"
Как ранее объясняли в Смольном, вторичное загрязнение Смоленки может быть вызвано тем, что при работе по очистке донных отложений, которые проводит подведомственный комитету по природопользованию ГУП «Экострой», на поверхность поднимаются нефтепродукты. В комитете уточнили, что работы продлятся минимум до осени 2021 года, так что такой вид реки на ближайший год должен стать привычным. Собеседники «Фонтанки» не исключают, что нефтепродукты могут попадать в Смоленку и при дозаправке судов, однако в городском ведомстве отрицают такую возможность.