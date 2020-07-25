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25.07.2020 16:28
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В Балтийске гигантская волна накрыла зрителей парада

Во время репетиции военно-морского парада зрителей на набережной окатило большой волной. Спровоцировал ее ход кораблей.

Как уточняет 25 июля портал Калининград.Ru, после прохода больших кораблей по морю поднявшаяся волна ударилась о бетонный парапет, накрыла зрителей и журналистов. Девушку, которая стояла у самой воды, окатило целиком, она не смогла удержаться на ногах. Издание уточняет, что травм она не получила.

Парад ко Дню ВМФ в Балтийске пройдет в воскресенье, 26 июля. Главный парад страны, на который прибудет президент Владимир Путин, состоится в Петербурге.

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