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25.07.2020 16:08
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Патриарх Кирилл призвал настоятельницу монастыря отказаться от «Мерседеса» и напомнил священнослужителям, как стоит поступать с роскошными автомобилями

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил настоятельницу Покровского женского монастыря игуменью Феофанию (в миру Ольгу Мискину) на продажу принадлежащего ей Mercedes Benz S-класса. Об этом 25 июля в Telegram-канале сообщил официальный представитель РПЦ Владимир Легойда.

По его словам, глава Русской православной церкви указал, что пожертвования на монастырь необходимо использовать на социальные и благотворительные цели.

Легойда также напомнил, что Патриарх Кирилл ранее неоднократно призывал священнослужителей «не пользоваться автомобилями, которые принято относить к роскошным, а необходимые для работы транспортные средства оформлять на обители». «Об этом говорилось неоднократно, в частности, в 2012 и в 2017 годах», — добавил представитель РПЦ.

Ранее в СМИ появилась информация, что настоятельница Покровского женского монастыря и руководительница гостиниц РПЦ игуменья Феофания приобрела на своё имя «Мерседес» стоимостью почти 10 миллионов рублей. При этом предпочтение немецкому автопрому она якобы отдаёт уже не первый год. По некоторым данным, с начала «нулевых» монахиня сменила несколько автомобилей этой марки.

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Комментарии (9)

Barmaley_5e4d0211d3423
У опального отца Сергия, кстати, ничего нет ....
Совсем.
Barmaley_5e4d0211d3423
У патриарха (чем он пользуется) самолёт, вертолёт, яхта, машины - всё казённое. Государственное. Служба ФСО, обслуга - тоже. Ему легко проповедовать ...
Налогоплательщики России оплачивают этот бал.
Ну и личное имущество никто не отменял, впрочем, не об этом речь.
jokir1971
Призываю Гундяева отказаться от апартаментов, яхты, лимузина, швейцарских исчезающих часов 😂😂😂
Личный пример - наше все!
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