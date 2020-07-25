Патриарх Кирилл призвал настоятельницу монастыря отказаться от «Мерседеса» и напомнил священнослужителям, как стоит поступать с роскошными автомобилями

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил настоятельницу Покровского женского монастыря игуменью Феофанию (в миру Ольгу Мискину) на продажу принадлежащего ей Mercedes Benz S-класса. Об этом 25 июля в Telegram-канале сообщил официальный представитель РПЦ Владимир Легойда.



По его словам, глава Русской православной церкви указал, что пожертвования на монастырь необходимо использовать на социальные и благотворительные цели.



Легойда также напомнил, что Патриарх Кирилл ранее неоднократно призывал священнослужителей «не пользоваться автомобилями, которые принято относить к роскошным, а необходимые для работы транспортные средства оформлять на обители». «Об этом говорилось неоднократно, в частности, в 2012 и в 2017 годах», — добавил представитель РПЦ.

