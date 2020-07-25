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25.07.2020 15:38
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Вологодские полицейские вытащили из болота девушку, которая увязла по шею

Несколько часов жительница Вологды просидела в болоте на территории города. Полиция пришла на помощь в последний момент.

Как пишет 25 июля МВД Медиа, вытаскивать из болота девушку они помогали ночью. Вызов поступил около четырех утра, горожане сообщили о том, что кто-то кричит из болота и просит о помощи. В лесу рядом с Граничной улицей в Вологде действительно нуждался в помощи человек. Когда дорожные полицейские Никита Крымов и Александр Чуркин прибыли на место, они увидели девушку, над водой торчала только голова и кисти рук, которыми она цеплялась за кусты.

Когда ее вытащили, она смогла рассказать, что около часа ночи пошла проведать отца, он живет на даче в десяти километрах езды от болота, из которого ее вытащили. Девушка заблудилась, провалилась в болото и просидела там, медленно утопая, три часа.

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Комментарии (3)

261214541
"болото на территории города" - звучит солидно. интересно, состоит ли оно на балансе администрации, и сколько средств выделяется ежегодно на содержание болота в исправном состоянии, на амортизацию и на благоустройство))
hal9000
Прям как про Красную шапочку...
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