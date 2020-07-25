Вологодские полицейские вытащили из болота девушку, которая увязла по шею
Несколько часов жительница Вологды просидела в болоте на территории города. Полиция пришла на помощь в последний момент.
Как пишет 25 июля МВД Медиа, вытаскивать из болота девушку они помогали ночью. Вызов поступил около четырех утра, горожане сообщили о том, что кто-то кричит из болота и просит о помощи. В лесу рядом с Граничной улицей в Вологде действительно нуждался в помощи человек. Когда дорожные полицейские Никита Крымов и Александр Чуркин прибыли на место, они увидели девушку, над водой торчала только голова и кисти рук, которыми она цеплялась за кусты.
Когда ее вытащили, она смогла рассказать, что около часа ночи пошла проведать отца, он живет на даче в десяти километрах езды от болота, из которого ее вытащили. Девушка заблудилась, провалилась в болото и просидела там, медленно утопая, три часа.