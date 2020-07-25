Воры оставили без экстрима замдиректора петербургского завода. С его дачи исчезла спецтехника на 1,5 млн

Топ-менеджеру одного из петербургских предприятий на неопределённый срок придётся забыть об экстремальном отдыхе на природе. Дорогостоящая техника, предназначенная для получения адреналина на земле и воде, укатила от него в неизвестном направлении.

Как стало известно «Фонтанке» 25 июля, с заявлением о краже в полицию пришёл 42-летний заместитель директора крупного завода, расположенного в Северной столице. Он решил обратиться за помощью после того, как обнаружил, что неизвестные проникли на территорию принадлежащей ему дачи в Выборгском районе Ленобласти. Владелец участка не обнаружил квадроцикл, гидроцикл и снегоболотоход, общая стоимость которых составляет 1,5 миллиона рублей.