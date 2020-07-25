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25.07.2020 15:08
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Воры оставили без экстрима замдиректора петербургского завода. С его дачи исчезла спецтехника на 1,5 млн

Топ-менеджеру одного из петербургских предприятий на неопределённый срок придётся забыть об экстремальном отдыхе на природе. Дорогостоящая техника, предназначенная для получения адреналина на земле и воде, укатила от него в неизвестном направлении.

Как стало известно «Фонтанке» 25 июля, с заявлением о краже в полицию пришёл 42-летний заместитель директора крупного завода, расположенного в Северной столице. Он решил обратиться за помощью после того, как обнаружил, что неизвестные проникли на территорию принадлежащей ему дачи в Выборгском районе Ленобласти. Владелец участка не обнаружил квадроцикл, гидроцикл и снегоболотоход, общая стоимость которых составляет 1,5 миллиона рублей.

Работавшая на месте преступления следственно-оперативная группа нашла следы, которые, предположительно, могли оставить воры. Других зацепок пока нет. Камерами дача не оборудована. Уголовное дело возбуждено по статье о краже.

Полицейские также проверили и самого заявителя. Оказалось, что 13 лет назад он был судим по уголовной статье о контрабанде наркотических средств и других опасных веществ, а также оружия, взрывных устройств и боеприпасов.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Киркор_Филиппов
Из тюрьмы в зам.директора за 13 лет. Талант.
AndrewSWH
Камеры, сигнализация, забор, а в некоторых случаях колючая проволока - увы, да, необходимая вещь. Но не следует считать, что это нормально. Нормально - это когда заборчик по колено - и никто через него не лезет.
260928241
Дача 42 летнего замдир крупного предприятия в СПБ , находящаяся в деревне , с квадроциклом, гидроциклом и снегоболотоходом, общая стоимость которых составляет 1,5 миллиона рублей , не оборудована камерами ! Как это ! А "шариковы" здесь Путина ругают. Вот на себя посмотрите.
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