Три ковидных больницы в Петербурге с понедельника могут выдохнуть и взяться за привычное

К стандартным медицинским процедурам и плановому лечению с 27 июля возвращаются три городских больницы в разных районах Петербурга. Противочумные костюмы велено далеко не убирать.



Об этом сообщают в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева. С понедельника нагрузка на три стационара-тысячника наконец уменьшится. К приему травм, плановых больных и прочих, неинфекционных пациентов, возвращается Мариинская больница, больница имени Семашко и №2 в Учебном переулке — первая, которая кроме Боткина начала принимать COVID-положительных. Таким образом освобождаются полторы тысячи мест.

