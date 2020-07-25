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25.07.2020 13:40
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Три ковидных больницы в Петербурге с понедельника могут выдохнуть и взяться за привычное

К стандартным медицинским процедурам и плановому лечению с 27 июля возвращаются три городских больницы в разных районах Петербурга. Противочумные костюмы велено далеко не убирать.

Об этом сообщают в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева. С понедельника нагрузка на три стационара-тысячника наконец уменьшится. К приему травм, плановых больных и прочих, неинфекционных пациентов, возвращается Мариинская больница, больница имени Семашко и №2 в Учебном переулке — первая, которая кроме Боткина начала принимать COVID-положительных. Таким образом освобождаются полторы тысячи мест.

В Смольном отметили, что в больницах сохранят инфраструктуру для возвращения в коронавирусные условия.

Город с понедельника возвращается практически к обычной жизни. Открываются торговые центры и детские сады, горожан пускают в лес.

© Фонтанка.Ру

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