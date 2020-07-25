Полиция в Петербурге задержала специалиста по ремонту, который оказался мастером обмана. Он оставил подсказку

Приезжий с Урала попался на мошенничестве в Петербурге. Он представлялся специалистом по ремонту компьютеров, платить просил втридорога. Его жертвами становились самые доверчивые и беззащитные, сам он прилежно вел бухгалтерию.



Как 25 июля сообщает ГУ МВД региона, 26-летнего уроженца Челябинска задержали в Пушкине. В его квартире нашли 236 тысяч рублей, банковские карты и гаджеты, а именно — мобильный телефон и ноутбук.



По предварительной информации, наличные могут принадлежать 85-летней жительнице улицы Партизана Германа и 80-летнему жителю Комендантского проспекта. К первой задержанный заявился 18 июля. За ремонт компьютера он затребовал 200 тысяч рублей, растерянная женщина заплатила всю сумму. Полиция заинтересовалась им как раз после заявления пенсионерки.

