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25.07.2020 13:08
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Полиция в Петербурге задержала специалиста по ремонту, который оказался мастером обмана. Он оставил подсказку

Приезжий с Урала попался на мошенничестве в Петербурге. Он представлялся специалистом по ремонту компьютеров, платить просил втридорога. Его жертвами становились самые доверчивые и беззащитные, сам он прилежно вел бухгалтерию.

Как 25 июля сообщает ГУ МВД региона, 26-летнего уроженца Челябинска задержали в Пушкине. В его квартире нашли 236 тысяч рублей, банковские карты и гаджеты, а именно — мобильный телефон и ноутбук.

По предварительной информации, наличные могут принадлежать 85-летней жительнице улицы Партизана Германа и 80-летнему жителю Комендантского проспекта. К первой задержанный заявился 18 июля. За ремонт компьютера он затребовал 200 тысяч рублей, растерянная женщина заплатила всю сумму. Полиция заинтересовалась им как раз после заявления пенсионерки.

Дополнительная проверка показала, что он может быть причастен к аналогичному преступлению в отношении пожилого мужчины. У последнего, по предварительной информации, по той же схеме ещё в начале этого месяца обманщик забрал 53 тысячи рублей. Уголовное дело возбуждено по 159 статье УК РФ (мошенничество).

Количество эпизодов может существенно увеличиться и, вероятно, ждать, когда в полицию с заявлением придут сами обманутые, не придется. В квартире подозреваемого был найден список с адресами и суммами.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

2 ударная
Все люди братья но некоторые скоты!
ppky0323
Потому что оказывая услугу ты должен сообщить ее стоимость перед оказанием, то что джинсы стоят 17 тыщ на них написано сразу же! Ремонтники же компутеров, почему-то считают, что можно выращивать смету втихаря, а потом ее выкатывать. Я просил ремонтника поклеить обои, а он еще потолок побелил и плитку в ванной заменил - как-то так...
260569221
А за что ему УК то??
Люди же сами деньги ему отдавали...
Он не угрожал же им...
Может тогда заведете дело на магазины, которые торгуют втридорога, типа галереи и стокмана, где джинсы за 17 тыс это норма??!
Куда мы катимся....
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