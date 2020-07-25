Ребенок в белых шлепках таинственно исчез в Крыму. Его ищут тысячи на земле и под водой

Около двух тысяч человек, включая криминалистов, сотрудников МЧС, полицейских и добровольцев ищут пропавшего трехлетнего мальчика под Симферополем.



Как сообщает 25 июля пресс-служба ГУ МВД по Республике Крым, мальчик живет в селе Строгановка вместе с семьей. Накануне около 16:00 он пошел гулять с сестрой, но девочка потеряла брата из виду. В полицию обратилась мама.



По данным «Лиза Алерт Крым», в селе работают два квадрокоптера, пять кинологических расчётов, с ночи водная акватория проверяется водолазами. Пешими группами осмотрена территория площадью около 15 квадратных километров.