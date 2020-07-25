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25.07.2020 12:44
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Ребенок в белых шлепках таинственно исчез в Крыму. Его ищут тысячи на земле и под водой

Около двух тысяч человек, включая криминалистов, сотрудников МЧС, полицейских и добровольцев ищут пропавшего трехлетнего мальчика под Симферополем.

Как сообщает 25 июля пресс-служба ГУ МВД по Республике Крым, мальчик живет в селе Строгановка вместе с семьей. Накануне около 16:00 он пошел гулять с сестрой, но девочка потеряла брата из виду. В полицию обратилась мама.

По данным «Лиза Алерт Крым», в селе работают два квадрокоптера, пять кинологических расчётов, с ночи водная акватория проверяется водолазами. Пешими группами осмотрена территория площадью около 15 квадратных километров.

Рост мальчика примерно 110 см, среднего телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы короткие темно-русого цвета, брови прямые, нос средний прямой, губы средней толщины, речь развита слабо. Одет в серую футболку, темно-синие шорты, на ногах белые шлепанцы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения ребенка.

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Комментарии (1)

margo1957@rambler.ru
Как страшно. Желаю родителям. Терпения и веры. Что он жив и здоров. И очень тяжело. Что не говорит. Такой маленький. Надо искать у цыган и попрошаек. Они этим промышляют
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