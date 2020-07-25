Ребенок в белых шлепках таинственно исчез в Крыму. Его ищут тысячи на земле и под водой
Около двух тысяч человек, включая криминалистов, сотрудников МЧС, полицейских и добровольцев ищут пропавшего трехлетнего мальчика под Симферополем.
Как сообщает 25 июля пресс-служба ГУ МВД по Республике Крым, мальчик живет в селе Строгановка вместе с семьей. Накануне около 16:00 он пошел гулять с сестрой, но девочка потеряла брата из виду. В полицию обратилась мама.
По данным «Лиза Алерт Крым», в селе работают два квадрокоптера, пять кинологических расчётов, с ночи водная акватория проверяется водолазами. Пешими группами осмотрена территория площадью около 15 квадратных километров.
Рост мальчика примерно 110 см, среднего телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы короткие темно-русого цвета, брови прямые, нос средний прямой, губы средней толщины, речь развита слабо. Одет в серую футболку, темно-синие шорты, на ногах белые шлепанцы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения ребенка.