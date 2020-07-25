Как объяснил Корнеев, символ выполнен с использованием стилистики метабренда Петербурга и представляет собой зеленый круг с туристическим логотипом Северной столицы и Всемирного совета по туризму и путешествия. Информация об обладателях знака будет размещена на портале Visit Spb.

Участники рынка туристической индустрии, подавшие в Смольный заявку о возобновлении деятельности, одновременно с QR-кодом получат специальный знак Safe Travels. Об этом «Фонтанке» 25 июля рассказал глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

По словам главы комитета, городские требования, которые нужно выполнить, чтобы получить разрешение на возобновление деятельности, «синхронизированы» с протоколами по обеспечению безопасного пребывания туристов Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC) в рамках программы Safe Travels (Безопасное путешествие). В них учтены предложения по перезапуску сферы гостеприимства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной туристской организации (ЮНВТО) ООН.



Ранее комитет по развитию туризма совместно с комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле подписали соглашение о сотрудничестве с представителями 12 объединений туристской отрасли города. В нем в частности прописано обязательство по мониторингу соблюдения мер безопасности участниками рынка.



Накануне Смольный внес изменения в коронавирусное 121 постановления, разрешив с 27 июля работать турфирмам и оказывать экскурсионные услуги. Предприятия, которые уже работают и имеют QR-коды (например, гостиницы), также смогут получить знак Safe Travels.

