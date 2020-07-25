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25.07.2020 13:56
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Смольный показал, как будет выглядеть безопасный туризм. Искать надо знак Safe Travels

Участники рынка туристической индустрии, подавшие в Смольный заявку о возобновлении деятельности, одновременно с QR-кодом получат специальный знак Safe Travels. Об этом «Фонтанке» 25 июля рассказал глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

Как объяснил Корнеев, символ выполнен с использованием стилистики метабренда Петербурга и представляет собой зеленый круг с туристическим логотипом Северной столицы и Всемирного совета по туризму и путешествия. Информация об обладателях знака будет размещена на портале Visit Spb.

Фото: Туристический портал Петербурга
Фото: Туристический портал Петербурга
Фото: Туристический портал Петербурга

По словам главы комитета, городские требования, которые нужно выполнить, чтобы получить разрешение на возобновление деятельности, «синхронизированы» с протоколами по обеспечению безопасного пребывания туристов Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC) в рамках программы Safe Travels (Безопасное путешествие). В них учтены предложения по перезапуску сферы гостеприимства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной туристской организации (ЮНВТО) ООН.

Ранее комитет по развитию туризма совместно с комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле подписали соглашение о сотрудничестве с представителями 12 объединений туристской отрасли города. В нем в частности прописано обязательство по мониторингу соблюдения мер безопасности участниками рынка.

Накануне Смольный внес изменения в коронавирусное 121 постановления, разрешив с 27 июля работать турфирмам и оказывать экскурсионные услуги. Предприятия, которые уже работают и имеют QR-коды (например, гостиницы), также смогут получить знак Safe Travels.

© Фонтанка.Ру

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