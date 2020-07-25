Пропавшего олимпийского чемпиона нашли мертвым в подмосковном лесу. Первое «золото» он получил в Ленинграде

Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе, спортивный журналист Александр Иваницкий погиб в подмосковном лесу. Он ушел за грибами, вещи нашли на реке.



О завершении поисков сообщают волонтеры «Лиза Алерт». Как пишет ТАСС, тело 82-летнего олимпийца нашли в реке 25 июля. По предварительным данным, смерть не насильственная, спортсмен утонул.



Иваницкий ушел в лес за грибами в окрестностях Рузы три дня назад, с помощью вертолета были найдены его вещи. Сын пропавшего сообщил, что местные жители часто переплывают реку, чтобы попасть к грибным местам на другом берегу.

