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25.07.2020 12:11
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Пропавшего олимпийского чемпиона нашли мертвым в подмосковном лесу. Первое «золото» он получил в Ленинграде

Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе, спортивный журналист Александр Иваницкий погиб в подмосковном лесу. Он ушел за грибами, вещи нашли на реке.

О завершении поисков сообщают волонтеры «Лиза Алерт». Как пишет ТАСС, тело 82-летнего олимпийца нашли в реке 25 июля. По предварительным данным, смерть не насильственная, спортсмен утонул.

Иваницкий ушел в лес за грибами в окрестностях Рузы три дня назад, с помощью вертолета были найдены его вещи. Сын пропавшего сообщил, что местные жители часто переплывают реку, чтобы попасть к грибным местам на другом берегу.

Иваницкий — борец вольного стиля и самбист, многократный чемпион мира, заслуженный мастер спорта. Детство и юность провел в Ленинграде, был эвакуирован во время блокады и вернулся в город после окончания войны. Первый титул получил через месяц после того, как начал заниматься борьбой, став чемпионом Ленинграда по самбо.

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Комментарии (1)

вадики
поединок с самим собой?про него книга?очень жаль
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