В Петербурге угнали фиолетовый «Кадиллак Эскалэйд» за 4,2 млн. Он принадлежит пенсионерке из столицы

Пенсионерка из столичного региона приехала в гости к сыну на дорогой машине, которая приглянулась угонщикам в Приморском районе Петербурга. Если в ближайшее время автомобиль не отыщут, путь до Московской области придётся преодолевать менее комфортными способами.

Как стало известно «Фонтанке» 25 июля, накануне около часа ночи в полицию обратился 42-летний индивидуальный предприниматель. Он заявил, что у его 68-летней матери, прибывшей в город из подмосковной Дубны, угнали фиолетовый «Кадиллак Эскалэйд», который на ночь был припаркован во дворе на Парашютной улице. Стоимость автомобиля, по его словам, составляет 4,2 млн рублей.