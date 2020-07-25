В Петербурге угнали фиолетовый «Кадиллак Эскалэйд» за 4,2 млн. Он принадлежит пенсионерке из столицы
Пенсионерка из столичного региона приехала в гости к сыну на дорогой машине, которая приглянулась угонщикам в Приморском районе Петербурга. Если в ближайшее время автомобиль не отыщут, путь до Московской области придётся преодолевать менее комфортными способами.
Как стало известно «Фонтанке» 25 июля, накануне около часа ночи в полицию обратился 42-летний индивидуальный предприниматель. Он заявил, что у его 68-летней матери, прибывшей в город из подмосковной Дубны, угнали фиолетовый «Кадиллак Эскалэйд», который на ночь был припаркован во дворе на Парашютной улице. Стоимость автомобиля, по его словам, составляет 4,2 млн рублей.
Проверка наружного наблюдения показала, что машина была замечена в Парголово. Она объявлена в розыск. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.