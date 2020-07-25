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25.07.2020 11:26
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Петербуржцам разрешили ходить в лес, коронавирус там больше не страшен

Губернатор Петербурга Александр Беглов отменил особый противопожарный режим с 26 июля. В лес, не боясь коронавируса, можно отправляться с понедельника.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Там напомнили, что особый режим, который традиционно вводится весной из-за риска возникновения лесных пожаров, в этом году продлился до конца июля «в качестве ограничительной меры в связи с распространением коронавирусной инфекции». С понедельника риск заразиться среди сосен уже не страшен и можно смело идти на прогулку. Если вы на радостях срочно засобирались в лес, то у "Фонтанки" для вас подсказка - гид по экотропам.

Смольный с 27 июля снял почти все ограничения, откроются торговые центры, музеи и детские сады.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (23)

260569221
Ну ну, а вот за сбор валежника придется наверное платить
Drak_vr
Фонтанка откровенно глумиться над "мудрыми" указаниями властей ) Так держать!
вадики
Хоспидя это прорыв!!!!!Темерь можно валежник грибы и ягоды?А налогом не обложуть?СПАСИБО
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