Петербуржцам разрешили ходить в лес, коронавирус там больше не страшен
Губернатор Петербурга Александр Беглов отменил особый противопожарный режим с 26 июля. В лес, не боясь коронавируса, можно отправляться с понедельника.
Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Там напомнили, что особый режим, который традиционно вводится весной из-за риска возникновения лесных пожаров, в этом году продлился до конца июля «в качестве ограничительной меры в связи с распространением коронавирусной инфекции». С понедельника риск заразиться среди сосен уже не страшен и можно смело идти на прогулку. Если вы на радостях срочно засобирались в лес, то у "Фонтанки" для вас подсказка - гид по экотропам.
Смольный с 27 июля снял почти все ограничения, откроются торговые центры, музеи и детские сады.