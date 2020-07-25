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25.07.2020 12:04
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В Парголово задержали торговцев белым порошком. Найти тайник помогла Барселона

Полицейские задержали торговцев запрещёнными веществами в Выборгском районе Петербурга. Найти доказательства их незаконной деятельности помогли кинолог со служебной собакой.

Как сообщает ГУ МВД по городу и области 25 июля, задержаны ранее судимые 39-летняя петербуженка и 60-летний выходец из Закавказья. В их частном доме в Парголово прошел обыск, оперативники нашли три десятка бумажных свёртков с порошком белого цвета, который оказался синтетическим наркотиком.

Часть из них хозяева отдали добровольно, а остальные пришлось поискать. К тайнику, расположенному за диваном в сарае, майора полиции Ольгу Миргороду привела овчарка по кличке Барселона. За отличную работу собаку поощрили двойной порцией ужина.

Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Уголовное дело возбудили о покушении на сбыт. Задержанные с процессом уже знакомы, их судили по тем же наркотическим статьям.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

hal9000
"Собаку поощрили двойной порцией ужина"..а может она предпочитает лучше за кошками побегать
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