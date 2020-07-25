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25.07.2020 10:40
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В суточную статистику по Петербургу попали 28 ковидных смертей

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Петербурге записал в смертельные 28 новых случаев. Всего за сутки по стране статистику пополнили 146 человек.

По данным за 25 июля, в Северной столице с начала пандемии скончались 1936 человек. 82 за сутки выписались, 28 скончались, заболели 179. По количеству смертей город остается лидером.

Всего в России за сутки зафиксировано 146 ковидных смертей, поправились 8366 человек. С начала пандемии умерли 13192 человека.

© Фонтанка.Ру

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