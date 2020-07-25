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25.07.2020 10:32
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За сутки в России коронавирус подтвердили почти у шести тысяч человек. Петербург на шестом месте

Коронавирус нашли у 5 871 человек на территории России. В списке регионов Петербург на шестом месте по суточному приросту, заболели 179 горожан.

Новость дополняется.

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